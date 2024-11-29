Аналогов нет – «Белкоммунмаш» разрабатывает новые модели техники

Импортозамещение – или, иными словами, «мы все можем сами» – этот тренд во многом определяет и суверенный путь белорусской экономики, и судьбу многих отечественных предприятий, и степень нашей прочности и устойчивости в период мировой санкционной войны. Построение технологического суверенитета – сегодня главная задача и для каждого производства, и в целом для всей национальной экономики. Но этот тренд – с подачи Президента – мы задали еще в 90-е, а в XXI веке продолжаем ему следовать.

И это то, что нашим предприятиям помогло с минимальными последствиями перестроиться сегодня в новых экономических реалиях. Постепенно занимая отечественным продуктом высокого качества все новые ниши, а еще дополняя географию экспорта новыми рынками. Импортозамещение для Беларуси – тренд не только национальный, но и межгосударственный. По этому пути двигаемся и в формате Союзного государства, в масштабе евразийской пятерки. И одна из самых ярких иллюстраций – производство электротранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой сфере наша страна – один из континентальных лидеров. Влада Родовская изучила ассортимент.

За более чем полувековую историю «Белкоммунмаш» из небольшого предприятия по ремонту трамваев и троллейбусов превратился в одного из крупнейших поставщиков городского электрического транспорта на всем постсоветском пространстве. Сегодня производитель продолжает наращивать мощности. В этом году с конвейеров сойдет не менее 250 единиц техники.

Олег Быцко, заместитель генерального директора холдинга «Белкоммунмаш»:

В этом году мы практически на 140 % увеличили объем выпуска продукции. Ожидается, что именно такой показатель мы достигнем в конце года. Что касается географии поставок, она тоже увеличилась. За последние годы машины с приставкой электро в Беларуси превратились в привычную часть транспортной системы страны. Первым ставку на это сделал «Белкоммунмаш». Фактически каждый год здесь разрабатывают и выпускают новые модели техники. Инновационные и по современным стандартам. На этом акцент.

Влада Родовская, корреспондент:

Одна из разрабатываемых новинок на предприятии – вот этот стопроцентный, низкопольный, трехсекционный трамвайный вагон. Отсутствие ступенек позволит сократить время высадки и посадки пассажиров, а также обеспечит безбарьерную среду. Все для комфорта и безопасности пассажиров. И даже в условиях санкционного давления предприятию удалось найти новые рынки сбыта и укрепить существующие партнерские отношения. Вот пример – новая модификация травмая, созданная на совместном российско-белорусском предприятии. Уникальность ее в том, что кузов может быть установлен на любые тележки. Другими словами: на уже эксплуатируемую ходовую часть вагона сверху «надевается» каркас современного транспорта. Со всеми удобствами и технологиями. Бюджетно и современно.