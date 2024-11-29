Аналогов нет – «Белкоммунмаш» разрабатывает новые модели техники
Импортозамещение – или, иными словами, «мы все можем сами» – этот тренд во многом определяет и суверенный путь белорусской экономики, и судьбу многих отечественных предприятий, и степень нашей прочности и устойчивости в период мировой санкционной войны. Построение технологического суверенитета – сегодня главная задача и для каждого производства, и в целом для всей национальной экономики. Но этот тренд – с подачи Президента – мы задали еще в 90-е, а в XXI веке продолжаем ему следовать.
И это то, что нашим предприятиям помогло с минимальными последствиями перестроиться сегодня в новых экономических реалиях. Постепенно занимая отечественным продуктом высокого качества все новые ниши, а еще дополняя географию экспорта новыми рынками. Импортозамещение для Беларуси – тренд не только национальный, но и межгосударственный. По этому пути двигаемся и в формате Союзного государства, в масштабе евразийской пятерки. И одна из самых ярких иллюстраций – производство электротранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой сфере наша страна – один из континентальных лидеров.
Влада Родовская изучила ассортимент.
За более чем полувековую историю «Белкоммунмаш» из небольшого предприятия по ремонту трамваев и троллейбусов превратился в одного из крупнейших поставщиков городского электрического транспорта на всем постсоветском пространстве. Сегодня производитель продолжает наращивать мощности. В этом году с конвейеров сойдет не менее 250 единиц техники.
Олег Быцко, заместитель генерального директора холдинга «Белкоммунмаш»:
В этом году мы практически на 140 % увеличили объем выпуска продукции. Ожидается, что именно такой показатель мы достигнем в конце года. Что касается географии поставок, она тоже увеличилась.
За последние годы машины с приставкой электро в Беларуси превратились в привычную часть транспортной системы страны. Первым ставку на это сделал «Белкоммунмаш». Фактически каждый год здесь разрабатывают и выпускают новые модели техники. Инновационные и по современным стандартам. На этом акцент.
Влада Родовская, корреспондент:
Одна из разрабатываемых новинок на предприятии – вот этот стопроцентный, низкопольный, трехсекционный трамвайный вагон. Отсутствие ступенек позволит сократить время высадки и посадки пассажиров, а также обеспечит безбарьерную среду. Все для комфорта и безопасности пассажиров.
И даже в условиях санкционного давления предприятию удалось найти новые рынки сбыта и укрепить существующие партнерские отношения. Вот пример – новая модификация травмая, созданная на совместном российско-белорусском предприятии. Уникальность ее в том, что кузов может быть установлен на любые тележки. Другими словами: на уже эксплуатируемую ходовую часть вагона сверху «надевается» каркас современного транспорта. Со всеми удобствами и технологиями. Бюджетно и современно.
Дмитрий Парков, первый заместитель генерального директора холдинга «Белкоммунмаш»:
С учетом этого предложения имеется очень большой интерес у наших потенциальных заказчиков. Мы работаем в этом направлении давным-давно с Новосибирском, с Самарой, проявляет интерес Смоленск, недавно нас посетила делегация из Томска. Вот такие инновационные подходы, такие конкретные точечные предложения для наших заказчиков в конечном итоге для нас выливаются в устойчивый спрос и в устойчивые объемы производства.
Разработал, произвел, реализовал – по этому принципу живет предприятие. Здесь налажен полный цикл производства. От компоновки всех узлов до выпуска уже готовой продукции. К слову, еще несколько лет назад более половины запчастей были иностранного производства, сегодня их менее 5 %. Из примеров – безтопливный грузовик Vitovt. Электробатарея, тяговой привод, преобразователь, гидростанция рулевого управления, остекление и обшивка – компоненты разработаны и сделаны в нашей стране.
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