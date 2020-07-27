Без подзарядки проехать город вдоль и поперёк. Возможности пассажирского электротранспорта в Беларуси

Новости Беларуси. Изящные и экологичные, они стали отличным решением для крупных городов. В Беларуси сегодня активно развивается пассажирский электротранспорт, рассказали в проекте «Сделано».
Новости Беларуси. Изящные и экологичные, они стали отличным решением для крупных городов. В Беларуси сегодня активно развивается пассажирский электротранспорт, рассказали в проекте «Сделано».
Классические, с динамичной и ультрабыстрой зарядкой. О белорусских электробусах впервые заговорили в 2016 году. Мы первые из стран СНГ их производство поставили на поток.
Дмитрий Парков, первый заместитель генерального директора по производству предприятия «Белкоммунмаш»:
В последнее время мы вплотную начали с тематикой автономного хода. Это наше перспективное направление, и по этому пути мы будем двигаться. Сегодня мы уже занимаемся освоением серийного производства собственных батарей. Мы уже создали первый образец своей батареи, дальше это направление мы будем развивать. Мы двигаемся в направлении создания автобуса на водородном топливе.
Продукция «Белкоммунмаша» сегодня ключевой поставщик электротранспорта для внутреннего рынка страны. География поставок растет и на внешнем. Сегодня более 90 % отечественной продукции уходит на экспорт. Мы уже колесим по 40 городам более чем в 23 странах мира. В 2021 году техника made in Belarus отправится в Великобританию, Польшу, Испанию.
Электробусы и бесконтактные троллейбусы стали драйвером транспортно-экологической революции. Этой весной свой первый электробус выпустил и Минский автомобильный завод.
Новинка последнего поколения способна без подзарядки проехать крупный город вдоль и поперек. Запас хода до 300 километров, что сравнимо с передовыми моделями мировых производителей. А по динамике разгона и среднему расходу энергии электробус превосходит многие аналоги. Сегодня МАЗ готов поставить такую технику на поток. И уже в 2021 году округлить количество своих электробусов до 10, а то и больше.
Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Иван Боровой, Геннадий Челей