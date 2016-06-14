Электробус – зелёный транспорт 21 века: электрический транспорт появится к концу года в Минске

Зелёный транспорт 21 века. Электробусы уже давно зарекомендовали себя за рубежом. По своему устройству они во многом схожи с электромобилем. Только больше вместимости и предназначены для городских перевозок. Они работают на чистых источниках энергии: аккумулятор на батарее или супер-компенсаторе. А значит, не загрязняют воздух выхлопными газами и улучшают экологическую обстановку в мегаполисах. К концу года электрический транспорт появится и в Минске.

Белорусские производители разработали сочлененный электробус: модель Е-433 Vitovt Max Electro. На выставке «Белагро-2016» они представили прототип нового электробуса – модели Е-420 Vitovt Electro, чтобы заранее познакомить белорусов с транспортом будущего.

Пониженный уровень шума и отсутствие вибрации в салоне – плюсы электробусов. Производители разработали современный яркий дизайн. Кузов сделали из композитных материалов, что значительно уменьшило его вес. Кроме того, применили новую компоновку салона, за счет чего увеличили его вместимость почти до 100 пассажиров.