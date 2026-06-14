Новости по тегу #Диана Головач

Поймать покемона, найти короткую дорогу, поделиться фото с друзьями. Безобидные действия. Или нет?
Сегодня ключевая идея – сформировать третье транспортное кольцо и дать возможность автомобилям передвигаться между соседними районами, не выезжая на перегруженный МКАД.
Заслуженные награды вручили в нескольких номинациях: среди учащихся школ и вузов, любителей и профессиональных журналистов.
В этом году его приурочили к 80-летию Великой Победы и посвятили теме «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла…».
Даем не рыбу, а удочку – пожалуй, так можно описать философию новой программы по возрождению белорусского Полесья. Она разработана до 2030 года и включает 9 районов Брестской и Гомельской областей.
В нашей рубрике на СТВ – реальные истории людей, которые не ждут изменений, а делают их своими руками.
Литва, Латвия и Польша с лихорадочной активностью милитаризируют рубежи. Официально – «защита от угрозы с Востока». Но факты говорят о другом: это дорогостоящий театр абсурда, где главные роли – паника и политическая истерия.
Среди лауреатов конкурса «Врач года» в номинации «Врач-терапевт» – Екатерина Тарасик, заведующая отделением дневного пребывания РНПЦ «Кардиология». Для нее кардиология не просто профессия – это призвание.
2025-й – Год благоустройства в Беларуси. И это то время, когда необходимо создавать красоту вокруг себя. Вот реальные истории людей, которые не ждут изменений, а делают их своими руками.
Согласно статистике, за первый квартал 2025 года в Беларуси произошло 720 таких аварий. В них было травмировано, смертельно травмировано 735 животных. А еще три года назад, например, таких ДТП было в 2,5 раза меньше.
В нашей стране работает 4-ступенчатая система оказания помощи, что помогает максимально эффективно работать с пациентами. А многие крупные клиники становятся площадками для внедрения инноваций. Одна из таких – 10-я клиника столицы.
В новой рубрике на СТВ – реальные истории и вдохновляющие примеры, как каждый может изменить пространство вокруг себя.
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