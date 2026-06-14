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Новости по тегу #Диана Головач

Построить маршрут в навигаторе и слить свои данные – разбираемся, как работают технологии двойного значения
14 июня 2026 18:07

Построить маршрут в навигаторе и слить свои данные – разбираемся, как работают технологии двойного значения

Час пик без пробок – как ГАИ планирует разгрузить дороги Минска?
31 мая 2026 18:05

Час пик без пробок – как ГАИ планирует разгрузить дороги Минска?

В Минске подвели итоги конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – среди призёров корреспондент СТВ
11 сентября 2025 07:41

В Минске подвели итоги конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – среди призёров корреспондент СТВ

«Золотое перо Белой Руси» – в Минске чествовали лучших молодых авторов
05 сентября 2025 17:13

«Золотое перо Белой Руси» – в Минске чествовали лучших молодых авторов

Возрождение белорусского Полесья! Как реализуются масштабные инициативы в уникальном регионе
29 июня 2025 17:24

Возрождение белорусского Полесья! Как реализуются масштабные инициативы в уникальном регионе

Аварийные деревья на детской площадке! Жители деревни в Логойском районе взяли инициативу на себя
21 июня 2025 18:48

Аварийные деревья на детской площадке! Жители деревни в Логойском районе взяли инициативу на себя

Вместо диалога с соседями – колючая проволока. Почему Прибалтике так необходима «угроза с Востока»?
15 июня 2025 16:46

Вместо диалога с соседями – колючая проволока. Почему Прибалтике так необходима «угроза с Востока»?

«Врач года» – знакомимся с белоруской, которая помогает сотням пациентов вернуть здоровье сердца
12 июня 2025 19:44

«Врач года» – знакомимся с белоруской, которая помогает сотням пациентов вернуть здоровье сердца

Пустырь превратили в зону отдыха! Местные преображают деревню до неузнаваемости
07 июня 2025 18:02

Пустырь превратили в зону отдыха! Местные преображают деревню до неузнаваемости

Пора миграции диких животных – что нужно знать, чтобы предотвратить страшные ДТП?
01 июня 2025 17:13

Пора миграции диких животных – что нужно знать, чтобы предотвратить страшные ДТП?

Здесь дарят вторую жизнь! 10-я городская клиническая больница отмечает 40-летний юбилей
19 мая 2025 19:47

Здесь дарят вторую жизнь! 10-я городская клиническая больница отмечает 40-летний юбилей

Преображают Беларусь! Узнали, как в деревне Чачково своими руками благоустроили территорию вокруг водоёма
19 апреля 2025 17:14

Преображают Беларусь! Узнали, как в деревне Чачково своими руками благоустроили территорию вокруг водоёма