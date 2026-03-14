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Жизненно важные уроки: в Беларуси стартовал проект «Запусти сердце»

14 марта 2026 11:04
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В Беларуси стартовал проект «Запусти сердце». Его главная задача – научить школьников правильно оказывать доврачебную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жизненно важные уроки: в Беларуси стартовал проект «Запусти сердце»-2

Помимо теоретических знаний, ребят обучают практическим навыкам. Для этого используют современные симуляторы и манекены. Учащиеся отрабатывают алгоритм действий при обнаружении человека без сознания: от проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца до своевременного вызова скорой помощи. Занятия проходят на базе медицинских учреждений и школ под строгим кураторством профессиональных врачей и инструкторов.

Жизненно важные уроки: в Беларуси стартовал проект «Запусти сердце»-4

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Акция решает и вопросы идеологического характера, когда каждый из членов общества, живущих в одной стране, объединен одной какой-то целью, а в этом отношении как раз таки очень добрыми целями, когда мы боремся за жизнь каждого, когда мы сочувствуем и сопереживаем. То есть, наверное, эта акция является одним из таких камней, фундамент того, что мы остаемся людьми в сложной ситуации и не проходим мимо сложной ситуации, в которой оказались близкие нам люди и не только близкие нам люди.

Помимо сердечно-легочной реанимации, участники учатся останавливать кровотечения и оказывать первую помощь при различных травмах и переломах. Акция продлится до 15 мая. Планируется, что к ней присоединятся около 20 тысяч школьников по всей стране.

# Александр Ходжаев

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