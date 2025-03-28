Земляк оказался палачом! Серафимович признан виновным в геноциде

30 томов уголовного дела, более полусотни свидетелей и около 4 тысяч жертв на совести фашистского пособника. Теперь не только на совести, но и в материалах уголовного дела. Верховный Суд Беларуси огласил приговор карателю Серафимовичу. Он посмертно признан виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале суда гособвинитель назвал имя каждого человека, погибшего от рук Серафимовича. Присутствующие на заседании все это время стояли молча, вспоминая невинных жертв и отдавая дань памяти нашим предкам, которые приняли мученическую смерть от человека, которого считали своим земляком. Но он стал предателем и остаток жизни скрывался за границей.