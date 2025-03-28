Земляк оказался палачом! Серафимович признан виновным в геноциде
30 томов уголовного дела, более полусотни свидетелей и около 4 тысяч жертв на совести фашистского пособника. Теперь не только на совести, но и в материалах уголовного дела. Верховный Суд Беларуси огласил приговор карателю Серафимовичу. Он посмертно признан виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зале суда гособвинитель назвал имя каждого человека, погибшего от рук Серафимовича. Присутствующие на заседании все это время стояли молча, вспоминая невинных жертв и отдавая дань памяти нашим предкам, которые приняли мученическую смерть от человека, которого считали своим земляком. Но он стал предателем и остаток жизни скрывался за границей.
Приговор, который должен был прозвучать рано или поздно. Диана Головач – о преступлении без срока давности.
Диана Головач, корреспондент:
По данным следствия, на руках Серафимовича кровь свыше 4 тысяч человек, среди них 626 дети. Его методы расправы отличались особой жесткостью. Людей расстреливали, сжигали заживо, вешали и истязали. Чтобы зачитать имена всех убитых, гособвинителю понадобилось порядка 3 часов.
Осенью 1941 года Серафимович предал свою Родину и перешел на сторону немецко-фашистских захватчиков. Он не просто служил им, а возглавил подразделение Мирской районной вспомогательной полиции, а затем усиленный карательный отряд в Барановичах. Зная о планах фашистов по уничтожению белорусского народа, он сознательно выбрал путь предательства, став палачом для своих же земляков. Следствие установило его причастность к 14 карательным операциям – массовым убийствам мирного населения, среди которых была и ликвидация Мирского гетто.
Но даже после этих чудовищных преступлений Серафимовичу удалось избежать заслуженного наказания. Он переехал сначала в Польшу, затем в Великобританию, где и умер. Поэтому сегодня Верховный Суд Беларуси огласил обвинительный приговор в отношении палача без назначения наказания. Читайте здесь.
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