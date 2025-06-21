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Аварийные деревья на детской площадке! Жители деревни в Логойском районе взяли инициативу на себя

21 июня 2025 18:48
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Красота и уют важны не только в стенах своего дома, но и вокруг. В нашей рубрике на СТВ – реальные истории людей, которые не ждут изменений, а делают их своими руками. Вы увидите, как даже небольшие усилия меняют пространство: ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны.

О тех, кто не боится работы – Диана Головач. Берись за дело и действуй! 

Аварийные деревья на детской площадке! Жители деревни в Логойском районе взяли инициативу на себя-2

Диана Головач, корреспондент:
Мы находимся в деревне Марковщина Логойского района. Здесь представители местного самоуправления активно благоустраивают территорию. Расскажите, какой фронт работы у нас на сегодня?

Полина Коврижных, староста деревни Марковщина:
На сегодня у нас фронт работы – это спил аварийных деревьев перед установкой оборудования, которое мы выиграли в конкурсе гражданских инициатив. Это ограждение, детская зона, терраса. И все это будет на этой местности. Соответственно, мы должны сейчас посредством Логойского коммхоза убрать аварийные деревья, которые потенциально могут навредить нашему проекту.

Диана Головач:
Отлично. А наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.

Полина Коврижных:
И это очень хорошо.

Аварийные деревья на детской площадке! Жители деревни в Логойском районе взяли инициативу на себя-4

Диана Головач:
Почему решили вообще благоустраивать эту территорию?

Полина Коврижных:
Скажу откровенно, наша деревня достаточно быстро развивается. У нас очень много молодых семей, которые приезжают из города на постоянное место жительства в деревню. И мы поняли, что нам просто необходима зона, где могут собираться дети, и не только дети, но и взрослые. Именно поэтому мы создали проект универсальной площадки, где любой возраст может найти себя.

Далее смотрите в видео.

# Год благоустройства # Диана Головач

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