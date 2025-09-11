В Минске подвели итоги конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – среди призёров корреспондент СТВ

Одаренная и талантливая молодежь. В Минске подвели итоги республиканского этапа творческого конкурса «Золотое перо «Белой Руси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заслуженные награды вручили в нескольких номинациях: среди учащихся школ и вузов, любителей и профессиональных журналистов.

В 2025 году конкурс был посвящен 80-летию Победы. Общей темой стала роль женщин и их участие в Великой Отечественной войне. В своих эссе конкурсанты вспоминали тех, кто не жалея жизни отправлялся на фронт, воевал в партизанских бригадах, вел подпольную борьбу с оккупантами. Отметим, что диплом второй степени в номинации «Профессионал» – у корреспондента СТВ Дианы Головач.

Диана Головач, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

В своем эссе я решила обратиться к истории своей малой родины, потому что город Верхнедвинск, Верхнедвинский район очень сильно пострадали в годы Великой Отечественной войны. Конечно же, не обошлось и без истории моей семьи. Нет ни одного белоруса, которого бы не затронула тема Великой Отечественной войны. И финальным ярким завершением была история моей семьи.

Я участвую в конкурсе первый раз. Поэтому для меня особенно приятно получить такую значимую награду. Мне очень приятно, что жюри так высоко оценило мою работу. И вообще я считаю, что этот конкурс помогает нам, молодежи, не просто узнать историю, но и почувствовать ее.