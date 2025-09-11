В Минске подвели итоги конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – среди призёров корреспондент СТВ
Одаренная и талантливая молодежь. В Минске подвели итоги республиканского этапа творческого конкурса «Золотое перо «Белой Руси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заслуженные награды вручили в нескольких номинациях: среди учащихся школ и вузов, любителей и профессиональных журналистов.
В 2025 году конкурс был посвящен 80-летию Победы. Общей темой стала роль женщин и их участие в Великой Отечественной войне. В своих эссе конкурсанты вспоминали тех, кто не жалея жизни отправлялся на фронт, воевал в партизанских бригадах, вел подпольную борьбу с оккупантами. Отметим, что диплом второй степени в номинации «Профессионал» – у корреспондента СТВ Дианы Головач.
Диана Головач, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
В своем эссе я решила обратиться к истории своей малой родины, потому что город Верхнедвинск, Верхнедвинский район очень сильно пострадали в годы Великой Отечественной войны. Конечно же, не обошлось и без истории моей семьи. Нет ни одного белоруса, которого бы не затронула тема Великой Отечественной войны. И финальным ярким завершением была история моей семьи.
Я участвую в конкурсе первый раз. Поэтому для меня особенно приятно получить такую значимую награду. Мне очень приятно, что жюри так высоко оценило мою работу. И вообще я считаю, что этот конкурс помогает нам, молодежи, не просто узнать историю, но и почувствовать ее.
Это творческое состязание проводится ежегодно. И с каждым разом количество участников растет. В 2025 году на всех этапах поступило около двух тысяч работ. Такой интерес подтверждает, что даже несмотря на развитие современных технологий, любовь к литературе у белорусской молодежи не угасает.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Мы сегодня много говорим про цифровизацию, много говорим про интернет, про искусственный интеллект. Но вместе с тем мы видим, что традиционные жанры, эссе и участие в них молодежи подтверждает то, что мы чтим традиции, мы их сохраняем. Они являются востребованными у нашей молодежи, и это говорим о том, что как раз таки, основываясь на традициях и внедряя инновации, за этим и есть будущее нашей страны.
Работы участников конкурса планируют издать в качестве сборника эссе. После вручения наград победители и лауреаты отправились на обзорную экскурсию по Национальной библиотеке и Минску.