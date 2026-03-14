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Лидеры ЕС обсудят запрет на въезд участникам военной операции из РФ

14 марта 2026 10:58
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Лидеры ЕС обсудят запрет на въезд участникам военной операции из РФ-0

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также лидеры еще 7 стран Европейского союза выступили с требованиями рассмотреть возможный запрет на въезд в ЕС участников СВО РФ в Украине, пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

Письменное обращение направлено председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште. В нем указано, что нахождение бойцов СВО на территории Шенгенской зоны якобы может нести «серьезные риски для внутренней безопасности». Предлагается уделить внимание данному вопросу на грядущем саммите объединения 19 марта.

Письмо подписано Германией, Латвией, Литвой, Польшей, Румынией, Финляндией, Швецией, Эстонией.

Глава евродипломатии Кая Каллас также заявляла ранее о необходимости ввести запрет на въезд бойцам СВО.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Фридрих Мерц # Кая Каллас

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