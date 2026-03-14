Вучич: Хорватия и Албания готовятся напасть на Сербию

Сербия видит в военном сотрудничестве Албании, Хорватии и непризнанного Косова возможную угрозу и ведет подготовку к защите страны, пишет ТАСС.

По словам президента Сербии Александара Вучича, указанный военный союз вызывает тревогу и опасения за сербских гражданин. Но Белград обладает достаточными возможностями сдерживать всех трех субъектов, указал он.

Вучич также выступил с срезкой критикой политики Загреба, указав на вмешательство хорватских властей во внутренние дела. По его словам, Хорватия сделала все для разрушения Сербии: главная логистическая поддержка попыток разрушения страны, укрывание людей, которые подозреваются в самых тяжелых преступлениях, ведение «грязной» кампании.

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