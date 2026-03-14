Литература, способная вдохнуть в человека луч надежды и напомнить о любви к ближнему. По всей стране проходят мероприятия, приуроченные ко Дню православной книги, который отмечают сегодня, 14 марта. В преддверии праздника в Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка книг митрополита Филарета, которая будет работать в течение месяца. В экспозиции представлено около 70 экземпляров из личной коллекции Владыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская православная церковь выпускает церковную литературу на постоянной основе. Наибольшим спросом среди читателей пользуется детская Библия. Ее регулярно допечатывают дополнительными тиражами. Также популярна историческая и аналитическая духовная литература. Она помогает читателям узнать о традициях, культуре и духовном наследии Беларуси.

Самое старое издание датируется 1812 годом – это древнерусский сборник «Цветник». Книга относится к старообрядческой литературе. Среди экспонатов есть и издания с дарственными надписями известных культурных и политических деятелей.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Все года имеют и нечто общее, по сути дела, привлечь внимание современного человека, который порой рассеян или порой бывает, наоборот, чрезмерно сконцентрирован на чтении информации такой краткой, но неглубокой, на уровне телефона. И, конечно, привлечь внимание современного человека к тому, чтобы читать ту духовную литературу, которую читали предыдущие поколения и черпали из нее много доброго, полезного, вечного.

Сегодня в духовно-просветительском центре «Ковчег» работает выставка «Читающий город». Посетителей ждут встречи с известными писателями, презентации тематических книг и мастер-классы. Для юных гостей подготовили показы мультфильмов и интеллектуальные игры.

День православной книги – сравнительно молодой праздник. Он был учрежден в 2009 году по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его цель – напомнить о значении духовной литературы и сохранить традицию чтения, которая на протяжении веков формировала культуру и нравственные ориентиры общества.