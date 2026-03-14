Белорусы Колосов и Протас провели успешные поединки в АХЛ

Алексей Колосов блистал в матче АХЛ между «Лихай Вэлли» и «Сиракьюз», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский вратарь провел на льду практически весь поединок, и отразил 39 бросков из 40. «Лихай Вэлии» одержал победу со счетом 4:1, а наш голкипер был признан первой звездой матча. «Херши» переиграл «Уилкс Барэ/Скрэнтон Пингвинз» – 4:2. Белорусский нападающий Илья Протас записал в свой актив голевую передачу и завершил матч с показателем полезности «+2». Илья Протас стал второй звездой этой встречи.