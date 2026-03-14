В Витебск доставили ковчег с частичкой пояса Пресвятой Богородицы

Великая святыня в Витебске. Ковчег с частичкой пояса Пресвятой Богородицы и святыми мощами доставили в Свято-Успенский кафедральный собор. Торжественно его встречали служители храма, руководство города и сотни горожан. Под песнопения и праздничный звон колоколов святыню внесли в храм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица сплела пояс из верблюжьей шерсти и передала его на хранение апостолу Фоме. Впоследствии святыня была разделена на части. На протяжении двух тысяч лет пояс остается для верующих символом надежды и исцеления от болезни. Перед ковчегом молятся о семье и детях.

Такая радость для нас. Это непередаваемая даже словами, только душою. Потому что это пояс нашей любимой Матери, нашей Царицы Небесной.

Я пришла благодарить, потому что я была у пояса Пресвятой Богородицы в Москве. И в прошлый раз, когда в Витебск приезжали, теперь благодарю ее за помощь, за то, что она слышит наши молитвы.

Константин Изофатов, настоятель храма Воскресения Христова:

Эта святыня имеет глубочайшую историю. С течением столетия уже она известна. Множество произошло чудес зафиксированных в этом историческом периоде. Замечательная возможность помолиться о личных нуждах и о мире на нашей замечательной земле.

В Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска святыня будет находиться до вечера воскресенья. Затем ковчег с частичкой пояса Пресвятой Богородицы доставят в Полоцкую епархию.