Преображают Беларусь! Узнали, как в деревне Чачково своими руками благоустроили территорию вокруг водоёма

2025-й – Год благоустройства в Беларуси. И это наш шанс сделать страну еще красивее, чище и уютнее! В новой рубрике на СТВ – реальные истории и вдохновляющие примеры, как каждый может изменить пространство вокруг себя. Двор, парк, улица или целый район – берись за дело и действуй!

Мы находимся у озера возле деревни Чачково. Летом это место становится центром притяжения для местных жителей. К новому сезону они решили своими руками преобразить территорию вокруг водоема.

– Расскажите, какой фронт работы на сегодня?

– Посадка деревьев, уборка деревьев с воды. Бобры нам диверсию тут устроили. Ну, и уборка мусора.

– Отлично. Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.

Диана Головач, корреспондент:

Почему решили заняться благоустройством? Какие здесь были проблемы? Александр Гуриков, житель деревни Чачково:

Первая проблема была – почистить озеро от травы. Здесь слишком заросло. Придумали – механическая очистка очень дорогая – почистить рыбой. Запустили белого амура в прошлом году. Потом решили сделать пирсы, сделали сварочные работы. Ну вот сейчас будем дальше еще заканчивать. В этом году люди стали очень активны. В группе уже около 200 человек у нас. Все помогают.

Александр Попов, житель деревни Чачково:

Я тут все детство провел. Мы тут рыбу ловили. Мы тут картошку пекли, сало жарили. И всем все хватало, и все были довольны. Тут раньше народа много было. И вот я лежал, подумал, может, у кого-то из детей тоже такое детство будет счастливое, как у меня. Предложил Саше создать группу. И все пошло, завертелось, закрутилось.

Диана Головач:

Почему решили присоединиться к такой инициативе? Виктор Зеленкевич, житель деревни Чачково:

Да, мы здесь живем давно. Надо, чтоб порядок был немножко, окультурить наше озеро. Решили вместе с внуком. А он тоже любит порыбачить. Пускай поработает на благо.

Виталий Пода, житель деревни Чачково:

Это хороший пример младшему поколению. Естественно, мои дети, они придут, знают, что мой папа это делал, и я буду это делать. Отброшу свои домашние заботы и, естественно, приду поддержать свою природу, свое озеро. Однако работа на этом не заканчивается. Мы вернемся сюда позже и узнаем, как преобразилась территория благодаря труду местных жителей.