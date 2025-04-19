Прямой эфир

Преображают Беларусь! Узнали, как в деревне Чачково своими руками благоустроили территорию вокруг водоёма

19 апреля 2025 17:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

2025-й – Год благоустройства в Беларуси. И это наш шанс сделать страну еще красивее, чище и уютнее! В новой рубрике на СТВ – реальные истории и вдохновляющие примеры, как каждый может изменить пространство вокруг себя. Двор, парк, улица или целый район – берись за дело и действуй!

Преображают Беларусь! Узнали, как в деревне Чачково своими руками благоустроили территорию вокруг водоёма-2

Мы находимся у озера возле деревни Чачково. Летом это место становится центром притяжения для местных жителей. К новому сезону они решили своими руками преобразить территорию вокруг водоема. 

Преображают Беларусь! Узнали, как в деревне Чачково своими руками благоустроили территорию вокруг водоёма-4

Расскажите, какой фронт работы на сегодня? 
Посадка деревьев, уборка деревьев с воды. Бобры нам диверсию тут устроили. Ну, и уборка мусора.
Отлично. Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет. 

Преображают Беларусь! Узнали, как в деревне Чачково своими руками благоустроили территорию вокруг водоёма-6

Диана Головач, корреспондент:
Почему решили заняться благоустройством? Какие здесь были проблемы?

Александр Гуриков, житель деревни Чачково:
Первая проблема была – почистить озеро от травы. Здесь слишком заросло. Придумали – механическая очистка очень дорогая – почистить рыбой. Запустили белого амура в прошлом году. Потом решили сделать пирсы, сделали сварочные работы. Ну вот сейчас будем дальше еще заканчивать. В этом году люди стали очень активны. В группе уже около 200 человек у нас. Все помогают.

Преображают Беларусь! Узнали, как в деревне Чачково своими руками благоустроили территорию вокруг водоёма-8

Александр Попов, житель деревни Чачково:
Я тут все детство провел. Мы тут рыбу ловили. Мы тут картошку пекли, сало жарили. И всем все хватало, и все были довольны. Тут раньше народа много было. И вот я лежал, подумал, может, у кого-то из детей тоже такое детство будет счастливое, как у меня. Предложил Саше создать группу. И все пошло, завертелось, закрутилось. 

Преображают Беларусь! Узнали, как в деревне Чачково своими руками благоустроили территорию вокруг водоёма-10

Диана Головач:
Почему решили присоединиться к такой инициативе?

Виктор Зеленкевич, житель деревни Чачково:
Да, мы здесь живем давно. Надо, чтоб порядок был немножко, окультурить наше озеро. Решили вместе с внуком. А он тоже любит порыбачить. Пускай поработает на благо.

Преображают Беларусь! Узнали, как в деревне Чачково своими руками благоустроили территорию вокруг водоёма-12

Виталий Пода, житель деревни Чачково:
Это хороший пример младшему поколению. Естественно, мои дети, они придут, знают, что мой папа это делал, и я буду это делать. Отброшу свои домашние заботы и, естественно, приду поддержать свою природу, свое озеро. 

Однако работа на этом не заканчивается. Мы вернемся сюда позже и узнаем, как преобразилась территория благодаря труду местных жителей.

Преображают Беларусь! Узнали, как в деревне Чачково своими руками благоустроили территорию вокруг водоёма-14

Когда люди объединяются, чтобы сделать мир вокруг лучше, это всегда история, достойная внимания. Если в вашем дворе, парке или микрорайоне уже кипит работа, приглашайте в гости наш телеканал. Мы поддержим ваши добрые дела и вдохновим других сделать каждый уголок нашей страны еще уютнее. Присылайте свои идеи на нашу электронную почту. И пусть этот Год благоустройства станет по-настоящему народным.

# Год благоустройства # Диана Головач

Другие новости рубрики

Все новости
Студенты из КНР поставили спектакль «А зори здесь тихие..» на китайском языке
19 апреля 2025 17:05

Студенты из КНР поставили спектакль «А зори здесь тихие..» на китайском языке

Об этом говорят даже дети – вот как в Речице берегут память о героях Великой Отечественной
19 апреля 2025 16:58

Об этом говорят даже дети – вот как в Речице берегут память о героях Великой Отечественной

В Национальной библиотеке продолжается цикл лекций, приуроченных к 80-летию Победы
19 апреля 2025 16:57

В Национальной библиотеке продолжается цикл лекций, приуроченных к 80-летию Победы