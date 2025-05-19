Здесь дарят вторую жизнь! 10-я городская клиническая больница отмечает 40-летний юбилей

Медицина во всем многообразии, от республиканских научно-практических центров до небольших мобильных ФАПов, – безусловный приоритет социальной политики в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране работает 4-ступенчатая система оказания помощи, что помогает максимально эффективно работать с пациентами. А многие крупные клиники становятся площадками для внедрения инноваций. Одна из таких – 10-я клиника столицы. Здесь оказывают помощь не только минчанам, но и жителям Беларуси, а также иностранцам. Подробнее расскажет Диана Головач.

Несколько лет назад Леонид Петрович из Жлобина потерял зрение. Осложнения после ковида – так объяснили врачи. А далее 10-я больница. 6 операций, реабилитации и постоянное наблюдение специалистов. Здесь не просто вернули зрение, а подарили вторую жизнь.

Леонид Короткевич:

Лечился много где, пока не приехал в 10-ю клиническую больницу. К заведующей Татьяне Федоровне. Благодаря ей и коллективу, который здесь работает, у меня зрение восстановилось. 29 лет назад молодой врач Татьяна Воронович впервые переступила порог больницы. Тогда это были другие технологии, другое оборудование. Сегодня ее отделение – флагман белорусской офтальмологии. За прошлый год – более 4 тысяч пациентов и столько же операций.

Татьяна Воронович, заведующая отделением микрохирургии № 1 10-й городской клинической больницы:

Наше отделение, в частности, специализируется на операциях по восстановлению проходимости слезных каналов. Это делается... В общем-то, у нас фактически единственное в республике. Это отделение микрохирургии особенное. Открытое в 2023-м, оно уже стало центром надежды для сотен семей. Сюда привозят с различными диагнозами маленьких пациентов не только со всей Беларуси, но из-за рубежа.