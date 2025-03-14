«Цифровая звезда»! Лукьянов о молодёжной инициативе БРСМ

Важное направление воспитательной работы с молодежью – поисковая деятельность. В стране в учреждениях общего среднего образования создано более полутысячи поисковых объединений, в которых занимаются более пяти тысяч учащихся, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Также проводится большое количество мероприятий, в том числе в рамках программы патриотического воспитания населения Беларуси, среди них такие известные, как трудовая акция «Беларусь помнит каждого» по благоустройству мемориального комплекса «Хатынь», молодежная стройка «Кладбище деревень», студенческие дни «Я Беларусью дорожу» и многие другие.

Великая Отечественная война – не утихающая боль белорусского народа. Она оставила глубокие шрамы на судьбах миллионов людей. Наша страна стала ареной жестоких сражений, и ее территории подверглись разрушениям, которые трудно переоценить. Сохранить историческую память для будущих поколений – задача номер один для всех белорусов. Активно к этой работе подключается молодежь.

Среди значимых проектов БРСМ – «Цифровая звезда». Инициатива, которую впервые предложили в 2018 году, стала важным инструментом для вовлечения молодежи в сохранение исторической памяти. Идея принадлежит молодежным парламентариям Беларуси и России. В 2021 году проект получил новый импульс, когда Центральный комитет БРСМ стал национальным оператором по реализации инициативы. Она призвана помогать развивать интерес и уважение к памятникам боевой славы. К каждому знаковому месту присваивается QR-код, через который можно перейти на страницу сайта проекта с информацией о событиях, которые здесь разворачивались. С момента старта проекта оцифровали уже порядка 2 600 памятников. Среди них большое количество знаковых мест в столице. Например, памятник жертвам Минского гетто.

Диана Головач, корреспондент: Узнать о трагичной истории этого места можно с помощью смартфона. Нужно просто навести камеру на QR-код, и на экране появляется страница, которая рассказывает об истории Минского гетто.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Через такого рода инициативы, акции, это вовлечение ребят через те устройства, которые сейчас у каждого молодого человека с ранних лет, в буквальном смысле этого слова, через телефоны, к изучению истории, к ее сохранению уже в информационном пространстве, и, конечно, это один из шагов, как бы громко это ни звучало, к формированию нашего цифрового суверенитета.

Этот год тоже очень важен, этот год юбилейной даты, но и в том числе во взаимодействии с другими странами, в принципе, Российской Федерации, странами СНГ и ШОС. Мы предлагаем этот ресурс, который размещен на платформе bу, izvezda.bу, использовать для того, чтобы молодые люди из разных стран приобщались к героической повестке.