Вместо диалога с соседями – колючая проволока. Почему Прибалтике так необходима «угроза с Востока»?

Специфика задач, которые стоят перед нами, заставляют Вооруженные Силы осваивать новое, и не сбрасывать со счетов то, что прошло проверку боем. А главное – это подготовленные солдаты, без которых в любой кампании рассчитывать на успех не приходиться. Но мы не отходим от наших основ. Это приверженность миру и стабильности. А если говорить о белорусских военных планах, то они носят сугубо оборонительный характер и, в отличие от той же Польши и Прибалтики, наша страна не создает ударные группировки и не раздувает штат Вооруженных Сил. Но взявшим милитари-курс, похоже, ничего не докажешь.

В Латвии продолжают готовить почву для нового закона, согласно которому частные земли могут изъять в пользу государства, если эти территории понадобятся военным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь идет о приграничной зоне, которая с недавних пор стала источником повышенной тревожности. Что сейчас происходит на наших западных рубежах – на границу отправилась Диана Головач.

Белорусско-литовская граница – живой рубеж, где каждый день проверяют стражей границ на прочность. Здесь стратегия защиты строится не на громких заявлениях, а на ежедневной бдительности тех, кто знает: у безопасности не бывает выходных. Пограничный наряд «Дозор» движется вдоль линии рубежа. Не просто рутинный маршрут – поиск тщательно скрытых следов. Выявление нарушений, блокировка лазеек для нелегалов, разведка подступов – их задача. Сегодня дозор усиливает отряд специального назначения «Тайфун». Бойцы внутренних войск МВД готовы мгновенно поддержать пограничников. Перекрыть направление прорыва или обеспечить силовое прикрытие при задержании.

Заместитель командира отряда специального назначения «Тайфун» внутренних войск МВД Беларуси:

Парни несут службу в полной экипировке: с оружием, в бронежилетах, в шлемах, то есть укомплектованы полностью. Точно так же можно сказать и про моральное состояние военнослужащих. Они заряжены, готовы выполнять задачи в любое время в любом месте. Это – сила на земле. Но, чтобы видеть больше, нужен и взгляд с высоты. Здесь на помощь военным приходят мощные и современные беспилотники. Но даже технологии должны учиться. Пока пограничники и спецназ совершенствует навыки, умный периметр анализирует тысячи сигналов. Это заграждение не глухая стена, а нейросеть в металле.

Забор, протяженностью более 10 километров, сам видит и думает. Солнечные панели делают его автономным, поворотные камеры мгновенно фиксируют активность, а алгоритмы искусственного интеллекта уже сейчас учатся по колебаниям ограждения отличать человека от животного или техники. На белорусско-литовской границе обстановка остается непростой, но находится под постоянным контролем.

Денис Петровский, официальный представитель Лидского погранотряда:

В последнее время на нашем участке государственной границы участились случаи использования бесплотных летательных аппаратов. Так, за прошедший год лидскими пограничниками было осуществлено более 25 подобных задержаний. На неделе – новый инцидент. Военнослужащий одной из застав Никита Двизов сбил квадрокоптер при попытке пересечения границы. Детали впечатляют: рассвет, мгновенная реакция, и лишь один выстрел, чтобы обезвредить крылатого преступника.

Никита Двизов, военнослужащий Лидского пограничного отряда:

Был пограничный наряд часовой границы. С напарником услышали звук дрона. Включили тепловизор, начали его искать в небе. Увидели, доложили на заставу. Мною, как старшим пограничного наряда, было принято решение принудительно остановить дрон, выстрелом из автомата. Спокойствие жителей первых метров Беларуси резко расходится с тем, что творится буквально в нескольких километрах – по ту сторону госграницы. Там разворачивается грандиозный и саморазрушительный военный спектакль. Литва, Латвия и Польша с лихорадочной активностью милитаризируют рубежи. Официально – «защита от угрозы с Востока». Но факты говорят о другом: это дорогостоящий театр абсурда, где главные роли – паника и политическая истерия. И кажется сейчас как раз кульминация.