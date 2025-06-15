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Вместо диалога с соседями – колючая проволока. Почему Прибалтике так необходима «угроза с Востока»?

15 июня 2025 16:46
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Специфика задач, которые стоят перед нами, заставляют Вооруженные Силы осваивать новое, и не сбрасывать со счетов то, что прошло проверку боем. А главное – это подготовленные солдаты, без которых в любой кампании рассчитывать на успех не приходиться.

Но мы не отходим от наших основ. Это приверженность миру и стабильности. А если говорить о белорусских военных планах, то они носят сугубо оборонительный характер и, в отличие от той же Польши и Прибалтики, наша страна не создает ударные группировки и не раздувает штат Вооруженных Сил. Но взявшим милитари-курс, похоже, ничего не докажешь.

Вместо диалога с соседями – колючая проволока. Почему Прибалтике так необходима «угроза с Востока»?-2

В Латвии продолжают готовить почву для нового закона, согласно которому частные земли могут изъять в пользу государства, если эти территории понадобятся военным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь идет о приграничной зоне, которая с недавних пор стала источником повышенной тревожности.

Что сейчас происходит на наших западных рубежах – на границу отправилась Диана Головач.

Вместо диалога с соседями – колючая проволока. Почему Прибалтике так необходима «угроза с Востока»?-4

Белорусско-литовская граница – живой рубеж, где каждый день проверяют стражей границ на прочность. Здесь стратегия защиты строится не на громких заявлениях, а на ежедневной бдительности тех, кто знает: у безопасности не бывает выходных.

Пограничный наряд «Дозор» движется вдоль линии рубежа. Не просто рутинный маршрут – поиск тщательно скрытых следов. Выявление нарушений, блокировка лазеек для нелегалов, разведка подступов – их задача. Сегодня дозор усиливает отряд специального назначения «Тайфун». Бойцы внутренних войск МВД готовы мгновенно поддержать пограничников. Перекрыть направление прорыва или обеспечить силовое прикрытие при задержании.

Вместо диалога с соседями – колючая проволока. Почему Прибалтике так необходима «угроза с Востока»?-6

Заместитель командира отряда специального назначения «Тайфун» внутренних войск МВД Беларуси:
Парни несут службу в полной экипировке: с оружием, в бронежилетах, в шлемах, то есть укомплектованы полностью. Точно так же можно сказать и про моральное состояние военнослужащих. Они заряжены, готовы выполнять задачи в любое время в любом месте.

Это – сила на земле. Но, чтобы видеть больше, нужен и взгляд с высоты. Здесь на помощь военным приходят мощные и современные беспилотники. Но даже технологии должны учиться. Пока пограничники и спецназ совершенствует навыки, умный периметр анализирует тысячи сигналов. Это заграждение не глухая стена, а нейросеть в металле.

Вместо диалога с соседями – колючая проволока. Почему Прибалтике так необходима «угроза с Востока»?-8

Забор, протяженностью более 10 километров, сам видит и думает. Солнечные панели делают его автономным, поворотные камеры мгновенно фиксируют активность, а алгоритмы искусственного интеллекта уже сейчас учатся по колебаниям ограждения отличать человека от животного или техники.

На белорусско-литовской границе обстановка остается непростой, но находится под постоянным контролем.

Вместо диалога с соседями – колючая проволока. Почему Прибалтике так необходима «угроза с Востока»?-10

Денис Петровский, официальный представитель Лидского погранотряда:
В последнее время на нашем участке государственной границы участились случаи использования бесплотных летательных аппаратов. Так, за прошедший год лидскими пограничниками было осуществлено более 25 подобных задержаний.

На неделе – новый инцидент. Военнослужащий одной из застав Никита Двизов сбил квадрокоптер при попытке пересечения границы. Детали впечатляют: рассвет, мгновенная реакция, и лишь один выстрел, чтобы обезвредить крылатого преступника.

Вместо диалога с соседями – колючая проволока. Почему Прибалтике так необходима «угроза с Востока»?-12

Никита Двизов, военнослужащий Лидского пограничного отряда:
Был пограничный наряд часовой границы. С напарником услышали звук дрона. Включили тепловизор, начали его искать в небе. Увидели, доложили на заставу. Мною, как старшим пограничного наряда, было принято решение принудительно остановить дрон, выстрелом из автомата.

Спокойствие жителей первых метров Беларуси резко расходится с тем, что творится буквально в нескольких километрах – по ту сторону госграницы. Там разворачивается грандиозный и саморазрушительный военный спектакль. Литва, Латвия и Польша с лихорадочной активностью милитаризируют рубежи. Официально – «защита от угрозы с Востока». Но факты говорят о другом: это дорогостоящий театр абсурда, где главные роли – паника и политическая истерия. И кажется сейчас как раз кульминация.

Вместо диалога с соседями – колючая проволока. Почему Прибалтике так необходима «угроза с Востока»?-14

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Их действие вообще авантюрное в этом плане, надо просто исходить из того, что если взять полосу 20-40 километров, как они планируют превратить, как говорится, в военный объект сплошной, вдоль границы Беларуси и России, то это сравнимо по территории с целым европейским государством. То есть они из своего хозяйственного экономического оборота пытаются изъять большущие территории. Это до 10-20 % для некоторых стран, а для Литвы и Латвии это вообще катастрофа. Это в первую очередь деградация регионов приграничных.

В чем истинные причины? За камуфляжем скрывается попытка реанимировать свои экономики старым, как мир, способом – запустить военную конъюнктуру. Прибалтике жизненно необходима «угроза» – пусть даже вымышленная – чтобы оправдать безумные траты и списать собственные провалы. Нормальные отношения и диалог с соседями заменили колючей проволокой и нагнетанием страха.

Подробности в видео.

# Государственная граница Беларуси # Александр Тищенко # Диана Головач

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