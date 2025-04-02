«Наши народы уже привыкли к этому празднику». Борис Грызлов о Дне единения

По традиции в этот апрельский праздничный вечер две столицы Союзного государства объединил творческий марафон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В московском Большом театре в эти минуты на сцену вышли белорусские артисты, дают спектакль «Патетический дневник памяти». Это постановка о событиях Великой отечественной, объединившая оперу, балет, пластическую драму и световое шоу.

Тем временем в Минске на сцене Дворца Республики сейчас продолжается торжественный вечер, посвященный Дню единения народов Беларуси и России. Русский народный хор имени Пятницкого, заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки», легендарные «Сябры», народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко – далеко не полный список звезд и творческих коллективов, которые в этот вечер вышли на сцену. А еще этот праздничный вечер – повод вспомнить о нашем историческим пути и бесспорных преимуществах союзной интеграции сегодня.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Важно, что этот праздник уже ждут наши народы, они уже привыкли к этому празднику. И то, что сейчас происходит строительство Союзного государства бурными темпами, это очень важная составляющая именно этого праздника. Очень много было выполнено отраслевых программ. 28 отраслевых программ, которые закончились в 2023 году. И сейчас с 2024 по 2026 год у нас 310 мероприятий, 310 шагов, из которых уже около 100 выполнены.