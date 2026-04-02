Союзное государство отмечает 30-летие стратегического партнерства

За эти годы Беларусь и Россия прошли путь от идеи восстановления разорванных связей до создания самого успешного и глубокого интеграционного объединения на постсоветском пространстве.

Пережиты разные этапы – от формирования правового фундамента до жесткого санкционного давления последних лет. Однако именно внешние вызовы стали катализатором самого глубокого сближения. Мы перешли от простого добрососедства к созданию единого оборонного и экономического пространства.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Сегодня, наверное, неправильно подводить уже какие-то итоги, правильнее сказать о текущем состоянии. А текущее состояние в первую очередь определяется нашим экономическим взаимодействием, товарооборотом. Цифры у нас впечатляющие. Если в 2021 году товарооборот был 38,4 миллиарда долларов, а правильнее сказать 2,8 триллиона российских рублей, то за 2025 год товарооборот уже составил 52 миллиарда долларов или 4,3 триллиона российских рублей. Мы видим огромный рост.

И что важно, почему я еще сравниваю с 2021 годом, потому что переход к 2022 году определил тяжелую ситуацию, предполагаемую в наших странах в связи с объявлением всеобъемлющих санкций и России, и Беларуси. В этой ситуации мы направили огромное количество делегаций регионов Российской Федерации в Республику Беларусь для того, чтобы находить новые точки соприкосновения, работы кооперации, приобретения друг у друга материалов, комплектующих и конечных изделий.

Это еще было важно из-за того, что в 2022 году Республика Беларусь лишилась экспортных контрактов в сторону Евросоюза. Эта сумма была очень большая, порядка 14 миллиардов долларов. И вот за 2022 год мы сумели, Россия и Беларусь, создать новый объем экспорта из Беларуси в Россию. Он увеличился на 40 %, в абсолютных цифрах это было 7 миллиардов долларов, и мы практически половину возможной утери выручки экспортной для Беларуси восполнили экспортом из Беларуси в Россию. Это было очень важно.

Сейчас развиваются новые отрасли экономики. Здесь, наверное, уместно сказать о том, что в 2023 году была построена и полностью введена в строй Белорусская атомная электростанция в городе Островце. И это создало возможность существенно нарастить объемы произведенной электроэнергии именно на атомной станции. И теперь это 40 % всего производства электроэнергии в Беларуси.