Глава ЦИК России посетит избирательные участки по проведению президентских выборов в Беларуси
Непризнание президентских выборов в Беларуси – это уже некая эстафета, которую подхватили недружественные нам страны. Агрессивное меньшинство Запада фактически объявило войну Беларуси и России, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, прибывшая в Минск для участия в наблюдении за президентскими выборами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельные представители ЕС уже дали оценку еще не завершенной избирательной кампании. Но Беларусь вряд ли не нуждается во внешнем анализе со стороны западных политиков и псевдоэкспертов.
Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии России:
Я могу сказать, что все нормы в соответствии с законами Беларуси по подготовке кампании соответствуют законодательству. И все хорошо организовано. Насколько я знаю и коллеги, которые сейчас наблюдали, досрочное голосование тоже говорит о высокой явке, что прекрасно подготовлены участки. Сегодня и завтра я собираюсь в этом сама убедиться, пока идет досрочное голосование, тоже посещу ряд участков.
Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Европарламент 23 января принял резолюцию по непризнанию выборов Республики Беларусь, выборов, которые еще не состоялись. Что это? Некомпетентность данной структуры? По крайней мере, это вызывает именно такие эмоции. Причем, если говорить о собственной резолюции с призывом не признавать выборы Республики Беларусь, то там есть пункты, которые говорят о неприглашении иностранных наблюдателей на выборы. Это же совсем не так.