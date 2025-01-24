Глава ЦИК России посетит избирательные участки по проведению президентских выборов в Беларуси

Непризнание президентских выборов в Беларуси – это уже некая эстафета, которую подхватили недружественные нам страны. Агрессивное меньшинство Запада фактически объявило войну Беларуси и России, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, прибывшая в Минск для участия в наблюдении за президентскими выборами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельные представители ЕС уже дали оценку еще не завершенной избирательной кампании. Но Беларусь вряд ли не нуждается во внешнем анализе со стороны западных политиков и псевдоэкспертов.