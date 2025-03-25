Грызлов: результат выборов говорит о том, что народ поддерживает курс белорусской власти

Состоялась церемония вступления в должность главы государства. Она прошла безупречно. В инаугурационной речи Александр Лукашенко подчеркнул, что это не только его победа, но и миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой рассказал и показал, каким получилось начало пути.

Белорусские инициативы знают во всем мире. Наше самое сильное рукопожатие оценили по всей планете. Мы открыты всему миру, но верны своим друзьям.