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Грызлов: результат выборов говорит о том, что народ поддерживает курс белорусской власти

25 марта 2025 19:13
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Состоялась церемония вступления в должность главы государства. Она прошла безупречно. В инаугурационной речи Александр Лукашенко подчеркнул, что это не только его победа, но и миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой рассказал и показал, каким получилось начало пути.

Грызлов: результат выборов говорит о том, что народ поддерживает курс белорусской власти-2

Белорусские инициативы знают во всем мире. Наше самое сильное рукопожатие оценили по всей планете. Мы открыты всему миру, но верны своим друзьям.

Грызлов: результат выборов говорит о том, что народ поддерживает курс белорусской власти-4

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Выборы были очень стабильные, хорошие. Было много наблюдателей, было много представителей СМИ. Результат замечательный. Это говорит о том, что народ поддерживает тот курс, который выбрал Президент, который выбрала власть. В том числе это и строительство Союзного государства. Свой первый визит Александр Григорьевич совершил в Российскую Федерацию, в Москву. А как по-другому? По-другому и быть не могло, потому что у нас максимально дружеские отношения. 

Грызлов: результат выборов говорит о том, что народ поддерживает курс белорусской власти-6

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Международная традиция. Белорусский Дворец Независимости является еще и дворцом мира. Сегодня на инаугурации так: послы вокруг, здороваются, знакомятся. Беларусь открыта для всех стран мира. И здесь представители даже разных континентов. Примечательно, что Россия, Китай и Бразилия будут сидеть рядом. Это еще и намек на БРИКС. Совсем близко наши друзья из Зимбабве. 

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# Инаугурация # Беларусь-Россия # Борис Грызлов # Евгений Пустовой

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