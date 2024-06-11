Грызлов: на фоне усиливающегося на Западе кризиса Союзное государство остаётся оплотом стабильности
Кризис на Западе нарастает. На его фоне Союзное государство остается оплотом стабильности. Такое мнение высказал посол России в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борис Грызлов провел торжественное мероприятие в канун Дня России. Как подчеркнул дипломат, экономика двух стран показывает уверенный рост, а во многих отраслях мы задаем новые мировые стандарты. По его мнению, это утверждение справедливо и в отношении усилий Москвы и Минска в построении равноправного многополярного миропорядка.
Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
В приверженности идее правды и справедливости мы вовсе не одиноки. Нам особенно приятно праздновать День России здесь, в Минске, вместе с нашими белорусскими братьями, союзниками и стратегическими партнерами. Отношения между нашими странами и народами – пример для всего мирового сообщества.
В отличие от наших противников, Россия и Беларусь исходят из того, что безопасность и экономическое процветание не могут быть обеспечены за счет других стран. Подобный подход разделяют десятки стран мирового большинства. Ну а если не все западные политики доросли до такой простой и очевидной мысли, если их осознанный выбор заключается в том, чтобы остаться на задворках истории, им просто нет нужды мешать.