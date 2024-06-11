Грызлов: на фоне усиливающегося на Западе кризиса Союзное государство остаётся оплотом стабильности

Кризис на Западе нарастает. На его фоне Союзное государство остается оплотом стабильности. Такое мнение высказал посол России в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Грызлов провел торжественное мероприятие в канун Дня России. Как подчеркнул дипломат, экономика двух стран показывает уверенный рост, а во многих отраслях мы задаем новые мировые стандарты. По его мнению, это утверждение справедливо и в отношении усилий Москвы и Минска в построении равноправного многополярного миропорядка.