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Грызлов: Запад всегда проявляет нездоровый интерес к выборам в РФ и РБ

24 января 2025 09:37
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Страны Запада постоянно проявляют нездоровый интерес к электоральным процедурам в России и Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Республике Беларусь Бориса Грызлова.

Грызлов: Запад всегда проявляет нездоровый интерес к выборам в РФ и РБ-1

Фото: pixabay

По его мнению, было бы удивительно, если бы противники не замышляли какие-то провокационные действия.

Основной день голосования в Беларуси пройдет 26 января. Досрочное голосование проходит в стране с 21 января.

# Международная политика # Борис Грызлов

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