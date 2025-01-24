Грызлов: Запад всегда проявляет нездоровый интерес к выборам в РФ и РБ

Страны Запада постоянно проявляют нездоровый интерес к электоральным процедурам в России и Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Республике Беларусь Бориса Грызлова.

По его мнению, было бы удивительно, если бы противники не замышляли какие-то провокационные действия.

Основной день голосования в Беларуси пройдет 26 января. Досрочное голосование проходит в стране с 21 января.