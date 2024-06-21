Беларусбанк внёс вклад в восстановление мемориала «Разгром» – памятник открыли в Смолевичском районе

Партизанский мемориал «Разгром» открыли после реконструкции в Смолевичском районе. Его пополнил монумент «Раненому партизану», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько лет назад памятник сильно пострадал из-за урагана. Средства на восстановление собирали всем миром. К благотворительной акции подключились белорусские и российские компании, общественные организации, органы власти и местные жители. Подробности в материале Алины Мычко.

Смертельно раненый, но не покоренный. Именно такой образ партизана бригады «Разгром» отпечатался в памяти Станислава Мурашко, последнего оставшегося в живых участника легендарного соединения. В ряды лесных мстителей Станислав Александрович пришел в 13 лет, работал связным. А сегодня в окружении лесов и болот, где когда-то дислоцировался «Разгром», открыл памятник бесстрашным воинам.

Станислав Мурашко, ветеран Великой Отечественной войны, участник партизанской бригады «Разгром»:

Это память, последняя моя надежда. Здесь сделали новый, уже два раза ко мне домой приезжали. Было 948 человек, пять отрядов. «Разгром» – одно из крупнейших соединений народных мстителей, наводивших настоящий ужас на солдат Вермахта. На счету бригады бесчисленное количество боевых подвигов. Партизаны уничтожили свыше 14,5 тысячи вражеских солдат и около 300 нацистских эшелонов. К восстановлению мемориала героям присоединились сотни неравнодушных.

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского районного исполнительного комитета:

Знаково, что четыре года шло восстановление, четыре года советский народ боролся с фашизмом. Именно в год 80-летия освобождения нам удалось это все реализовать. Сегодня это было действительно народное мероприятие, сюда не потрачено ни одной бюджетной копейки. Мемориал «Разгром» открыли после реконструкции в Смолевичском районе.

Свой вклад в реконструкцию мемориала внесли и коммерческие организации. К обновлению скульптуры «Раненого солдата» присоединился Беларусбанк. Средства на восстановление выделили в рамках масштабного тематического проекта «Пространство вдохновения». Он направлен на благоустройство памятников и святынь. В преддверии 80-летия освобождения Беларуси этот шаг обретает особое значение для коллектива Беларусбанка.

Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Мы живем в такое время, когда обеляются те преступники, которые во время войны сделали очень много плохого для жителей Беларуси и советской страны. К сожалению, наши соседи сносят памятники, а мы вместе с коллективом решили их восстанавливать. Мы будем это делать. Это наш долг перед тем поколением, которое дало нам мирное небо над головой, мир и независимость Беларуси.

Благотворительный проект нашел поддержку и за рубежом – присоединилось посольство России. В далеком 1941-м бригада «Разгром» объединяла представителей 28 национальностей – белорусы, россияне, украинцы и многие другие плечом к плечу стояли против коричневой чумы. И вместе одержали Великую Победу.