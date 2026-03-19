Выставка «Спасение Европы» к 110-летию Нарочской операции открылась в Минске

Масштабный выставочный проект представили в Национальном историческом музее – «Спасение Европы. 110 лет Нарочской операции». Экспозиция разместилась во внутреннем дворике и включает семь тематических залов, которые погружают посетителей в один из самых драматичных эпизодов Первой мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе проекта – уникальное собрание известного историка Владимира Лиходедова. Коллекция дает возможность увидеть войну «в лицо»: гостям демонстрируют более 100 редких архивных снимков, детально передающих атмосферу эпохи. Помимо фотографий, на выставке представлены пять объемных диорам и точные реконструкции формы солдат Российской армии. Особым объектом стала модель боевого самолета тех лет.

Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы сегодня чтим память погибших людей в этой тяжелой, тяжелейшей для нашего народа трагедии. Для нас это не просто статистика. Почти 100 тысяч людей было положено на поле боя во время Нарочской операции. Но мы восстанавливаем их имена, мы видим их лики на фотографиях, мы сплачиваемся вокруг этой трагедии, и мы понимаем, что жизнь, история, она циклична. И мы не должны допустить то, что было в прошлом.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Самые большие потери, к сожалению, были со стороны Российской империи. Это нашего общего с белорусами Отечества. Более двух миллионов человек. И именно 18 марта 1916 года 1-й Сибирский корпус пробил оборону немцев. Немцы были вынуждены отвезти свои войска от Вердена. И таким образом, как показывает будущее, в который раз Россия или Российская империя, или наш Советский Союз спасал Европу от нашествия полчища.

Нарочская операция стала переломным этапом войны. Выставка призвана подчеркнуть: каждый уголок этой земли хранит память о подвиге, изменившем ход мировой истории 110 лет назад.