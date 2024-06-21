Партизанский мемориал «Разгром» открыли после реконструкции в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его пополнил монумент «Раненому партизану». Несколько лет назад памятник сильно пострадал из-за урагана.

Средства на восстановление собирали всем миром. К благотворительной акции подключились белорусские и российские компании, общественные организации, органы власти и местные жители. В годы войны на месте мемориального комплекса дислоцировалась одна из крупнейших партизанских бригад страны. На счету «Разгрома» бесчисленное количество боевых подвигов. Партизаны уничтожили свыше 14,5 тысячи вражеских солдат и около 300 нацистских эшелонов.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

За четыре года Советский Союз победил захватчиков. Потеряли, по оценкам экспертов, историков, более 27 миллионов человек – это огромные жертвы. Они ни в коей мере не сравнимы с теми жертвами, которые пытаются вознести на пьедестал те, кто открыл второй фронт и пытается присвоить нашу Победу. Сохраняя память о тех годах, мы даем свой ответ.