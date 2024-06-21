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Мемориал «Разгром» открыли после реконструкции в Смолевичском районе

21 июня 2024 13:44
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Партизанский мемориал «Разгром» открыли после реконструкции в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его пополнил монумент «Раненому партизану». Несколько лет назад памятник сильно пострадал из-за урагана.

Мемориал «Разгром» открыли после реконструкции в Смолевичском районе-1

Средства на восстановление собирали всем миром. К благотворительной акции подключились белорусские и российские компании, общественные организации, органы власти и местные жители. В годы войны на месте мемориального комплекса дислоцировалась одна из крупнейших партизанских бригад страны. На счету «Разгрома» бесчисленное количество боевых подвигов. Партизаны уничтожили свыше 14,5 тысячи вражеских солдат и около 300 нацистских эшелонов.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
За четыре года Советский Союз победил захватчиков. Потеряли, по оценкам экспертов, историков, более 27 миллионов человек – это огромные жертвы. Они ни в коей мере не сравнимы с теми жертвами, которые пытаются вознести на пьедестал те, кто открыл второй фронт и пытается присвоить нашу Победу. Сохраняя память о тех годах, мы даем свой ответ.

Мемориал «Разгром» открыли после реконструкции в Смолевичском районе-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Мы сохраняем памятники не ради самих памятников, а чтобы добрая память о погибших, благодарность, продолжение их дела, молитва за них совершалась, чтобы мы берегли мир, который дается дорогой ценой.

Мемориал «Разгром» открыли после реконструкции в Смолевичском районе-7

Пока западные страны пытаются переписать историю и уничтожают мемориалы советским воинам, в Союзном государстве – особое внимание их сохранению. Как сообщил посол России в Беларуси Борис Грызлов, ведется учет снесенных за границей памятников. Все они будут восстановлены.

# Памятники # общество # Борис Грызлов # Митрополит Вениамин

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