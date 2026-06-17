Новости по тегу #Белорусско-китайский индустриальный парк

Этот объект должен превратить парк из перспективной площадки в полноценный транзитный узел, способный обрабатывать сотни тысяч контейнеров в год.
Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2026 году. Мощности железнодорожного терминала в «Великом камне» составят 180 тысяч условных контейнеров в год.
Ответственность на новом руководителе Белорусско-Китайского индустриального парка колоссальная, и опыт работы в Поднебесной будет бесценным. Восток – дело тонкое, и важно учесть все нюансы.
Сегодня в индустриальном парке 152 резидента из 15 стран с заявленным объемом инвестиций почти в полтора миллиарда долларов.
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