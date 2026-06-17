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Новости по тегу #Белорусско-китайский индустриальный парк

Логистический прорыв – как контейнерный терминал в «Великом камне» укрепит связи Беларуси и Китая?
17 июня 2026 17:11

Логистический прорыв – как контейнерный терминал в «Великом камне» укрепит связи Беларуси и Китая?

На территории индустриального парка «Великий камень» запустят железнодорожный терминал
10 февраля 2026 17:05

На территории индустриального парка «Великий камень» запустят железнодорожный терминал

Главное – не бояться! Лукашенко раскрыл секрет, как выучить китайский язык
15 января 2026 19:00

Главное – не бояться! Лукашенко раскрыл секрет, как выучить китайский язык

Жемчужина Шелкового пути! Как «Великий камень» стал флагманом инноваций экономики Беларуси?
03 июня 2025 16:39

Жемчужина Шелкового пути! Как «Великий камень» стал флагманом инноваций экономики Беларуси?

Головченко: инвестиции резидентов «Великого камня» составляют уже почти 1 миллиард долларов
18 мая 2024 16:43

Головченко: инвестиции резидентов «Великого камня» составляют уже почти 1 миллиард долларов

Чистая прибыль резидентов «Великого камня» увеличилась вдвое – Минэкономики
20 февраля 2024 06:33

Чистая прибыль резидентов «Великого камня» увеличилась вдвое – Минэкономики

«Великий камень» рассчитывает привлечь не менее 20 новых резидентов в 2023-м
17 марта 2023 08:03

«Великий камень» рассчитывает привлечь не менее 20 новых резидентов в 2023-м

Китайская провинция Чанчунь и «Великий камень» подписали меморандум о сотрудничестве
28 сентября 2022 19:50

Китайская провинция Чанчунь и «Великий камень» подписали меморандум о сотрудничестве

Сергей Алейник: «Отношения с Китаем развиваются в независимости от санкционного давления»
06 июля 2022 10:30

Сергей Алейник: «Отношения с Китаем развиваются в независимости от санкционного давления»

Праздничная дата и новые возможности. Национальный павильон Беларуси открылся в «Великом камне»
06 июля 2022 07:39

Праздничная дата и новые возможности. Национальный павильон Беларуси открылся в «Великом камне»

Руководство «Великого камня» представило инвестиционный потенциал парка в Турции
30 мая 2022 15:03

Руководство «Великого камня» представило инвестиционный потенциал парка в Турции

Беларусь по-прежнему поддерживает стартапы. Более половины новых проектов ПВТ стали резидентами в 2021 году
28 декабря 2021 17:41

Беларусь по-прежнему поддерживает стартапы. Более половины новых проектов ПВТ стали резидентами в 2021 году