Китайская провинция Чанчунь и «Великий камень» подписали меморандум о сотрудничестве

Беларусь и китайская провинция Чанчунь укрепляют экономические связи для взаимовыгодного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Великий камень» – высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса. Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве между Чанчуньской зоной экономического и технологического развития и администрацией по развитию индустриального парка – очередной шаг на пути укрепления отношений двух стран. Отныне стороны смогут обмениваться информацией по вопросам развития специальных экономических зон, международной торговли и привлечения инвестиций.

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