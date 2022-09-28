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Китайская провинция Чанчунь и «Великий камень» подписали меморандум о сотрудничестве

28 сентября 2022 19:50
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Беларусь и китайская провинция Чанчунь укрепляют экономические связи для взаимовыгодного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайская провинция Чанчунь и «Великий камень» подписали меморандум о сотрудничестве-1

«Великий камень» – высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса. Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве между Чанчуньской зоной экономического и технологического развития и администрацией по развитию индустриального парка – очередной шаг на пути укрепления отношений двух стран. Отныне стороны смогут обмениваться информацией по вопросам развития специальных экономических зон, международной торговли и привлечения инвестиций.

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# Белорусско-китайский индустриальный парк # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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