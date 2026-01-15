Главное – не бояться! Лукашенко раскрыл секрет, как выучить китайский язык
Начинаем с важнейших кадровых решений Президента. Новые глава региона, министр, руководители исполкомов и ректоры – вот результат этого дня во Дворце Независимости. И формулировка «время конкретных дел» – этот как раз о тех максимально предметных поручениях, которые прозвучали в адрес назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Харлап, проработав 8 лет в КНР, с последней должности генконсула в Гонконге переходит в индустриальный парк «Великий камень».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Китайский выучила? Нет.
Татьяна Харлап, глава ГУ «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Ну, он очень тяжелый язык.
Александр Лукашенко:
Это потому, что ты не учила его. Я помню, мы с Си Цзиньпином по семейному встречаемся, он говорил, что самое главное, чтобы выучить китайский, его не надо бояться. Потому что мы боимся, там же художником надо быть, чтобы иероглифы нарисовать. Главное – не бояться. Ну не боги горшки обжигают. У нас вон, Президент Казахстана Токаев переводчиком работал, знает в совершенстве китайский язык. Умница-человек Президент Казахстана. Выучил же, значит, можно выучить. Но главное, что ты уже соприкоснулась с китайцами, поэтому парк свое развитие должен получить. Теперь результат придется давать.
Ответственность на новом руководителе Белорусско-Китайского индустриального парка колоссальная, и опыт работы в Поднебесной будет бесценным. Восток – дело тонкое, и важно учесть все нюансы. Дела в «Великом камне» идут путем развития. В прошлом году привлекли рекордное количество резидентов. Дальше больше?!
Татьяна Харлап, глава ГУ «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:
На сегодняшний день в парке уже освоено более миллиарда инвестиций из различных источников финансирования, и самое главное, что они работают. В парке уже построена современная первоклассная инфраструктура. Более трети резидентов уже приступили к своей работе, непосредственно ради которой они создавались. Поэтому функция администрации парка, которую я с сегодняшнего дня возглавляю, заключается именно в обеспечении комплексного качественного обслуживания этих резидентов для того, чтобы они побыстрее реализовали свои проекты, ну и, собственно, побыстрее наша экономика получила от них отдачу.
Помимо тех, кто сегодня присутствовал во Дворце Независимости, часть назначенцев были согласованы и назначены на свои должности в рабочем порядке. Но все посылы, озвученные в кабинете главы государства, касаются и их. При том независимо от сфер – основные, общие – максимальная эффективность и небезразличие к результату. Только так можно достичь результатов, которыми будет доволен и каждый по отдельности, и вся страна в целом. Задачи определены, повторены и известны, так что самое время делать что-то конкретное для их решения.