Главное – не бояться! Лукашенко раскрыл секрет, как выучить китайский язык

Начинаем с важнейших кадровых решений Президента. Новые глава региона, министр, руководители исполкомов и ректоры – вот результат этого дня во Дворце Независимости. И формулировка «время конкретных дел» – этот как раз о тех максимально предметных поручениях, которые прозвучали в адрес назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Харлап, проработав 8 лет в КНР, с последней должности генконсула в Гонконге переходит в индустриальный парк «Великий камень».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Китайский выучила? Нет. Татьяна Харлап, глава ГУ «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Ну, он очень тяжелый язык. Александр Лукашенко:

Это потому, что ты не учила его. Я помню, мы с Си Цзиньпином по семейному встречаемся, он говорил, что самое главное, чтобы выучить китайский, его не надо бояться. Потому что мы боимся, там же художником надо быть, чтобы иероглифы нарисовать. Главное – не бояться. Ну не боги горшки обжигают. У нас вон, Президент Казахстана Токаев переводчиком работал, знает в совершенстве китайский язык. Умница-человек Президент Казахстана. Выучил же, значит, можно выучить. Но главное, что ты уже соприкоснулась с китайцами, поэтому парк свое развитие должен получить. Теперь результат придется давать. Ответственность на новом руководителе Белорусско-Китайского индустриального парка колоссальная, и опыт работы в Поднебесной будет бесценным. Восток – дело тонкое, и важно учесть все нюансы. Дела в «Великом камне» идут путем развития. В прошлом году привлекли рекордное количество резидентов. Дальше больше?!