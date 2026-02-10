На территории индустриального парка «Великий камень» запустят железнодорожный терминал

Ну а сейчас о жемчужине Великого Шелкового пути. Вспомним эту яркую метафору о крупнейшем проекте в отношениях Минска и Пекина, которая прозвучала во время визита китайского лидера в Беларусь в 2016 году.

Речь, разумеется, о «Великом камне». За эти 10 лет индустриальный парк стал масштабной и авторитетной площадкой. Планами по ее развитию поделилась глава администрации индустриального парка Татьяна Харлап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.