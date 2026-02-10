На территории индустриального парка «Великий камень» запустят железнодорожный терминал
Ну а сейчас о жемчужине Великого Шелкового пути. Вспомним эту яркую метафору о крупнейшем проекте в отношениях Минска и Пекина, которая прозвучала во время визита китайского лидера в Беларусь в 2016 году.
Речь, разумеется, о «Великом камне». За эти 10 лет индустриальный парк стал масштабной и авторитетной площадкой. Планами по ее развитию поделилась глава администрации индустриального парка Татьяна Харлап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снопков представил коллективу администрации «Великого камня» нового руководителя.
В «Великом камне» продолжается работа по созданию инфраструктуры. Один из ключевых логистических проектов – железнодорожный терминал. Согласно концепции, новый объект должен обеспечить полный спектр транспортных услуг.
Причем не только для резидентов «Великого камня», но и других предприятий из всех регионов страны. В индустриальном парке уверены, это еще один шаг по развитию партнерских отношений и наращиванию взаимного товарооборота Беларуси и Китая.
Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
Несколько встреч было на эту тему, в том числе с такой серьезной площадкой в Китае. Это пилотная зона «Китай-ШОС». С ними мы договорились о поддержке и экспорта, и импорта в Республику Беларусь, чтобы через Беларусь уже выходить на другие, на третьи страны. То есть использовать наш режим таможенной зоны, использовать наш терминал, чтобы загрузить по максимуму существующие мощности. Кроме этой площадки мы провели ряд встреч в Сиане.
Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2026 году. Мощности железнодорожного терминала в «Великом камне» составят 180 тысяч условных контейнеров в год, с возможностью увеличения до полумиллиона.