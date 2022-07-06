Сергей Алейник: «Отношения с Китаем развиваются в независимости от санкционного давления»

Сергей Алейник, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Отношения с Китаем развиваются в независимости от санкционного давления. И в условиях санкционного давления мы основной упор делаем на развитие экономических отношений с дальней дугой. Буквально за пять месяцев этого года мы увеличили товарооборот с КНР на 50 %, если сравнивать с прошлым годом, и вышли на полмиллиарда экспорта белорусской продукции на китайский рынок. Буквально вчера в ходе часового Streamline на китайской электронной платформе удалось реализовать белорусскую продукцию на один миллион юаней. Это примерно 135 тысяч долларов США.