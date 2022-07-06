Сергей Алейник: «Отношения с Китаем развиваются в независимости от санкционного давления»

Новости Беларуси. Теперь белорусских товаров в Китае станет больше. 6 июля в «Великом камне» торжественно открыли наш национальный онлайн-павильон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Теперь белорусских товаров в Китае станет больше. 6 июля в «Великом камне» торжественно открыли наш национальный онлайн-павильон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Событие приурочили к 30-летию установления дипломатических отношений между странами. Помимо торгового функционала данной платформы, пользователи из КНР смогут открыть для себя достопримечательности, культуру и традиции, чудеса природы и историю Беларуси.
Сергей Алейник, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Отношения с Китаем развиваются в независимости от санкционного давления. И в условиях санкционного давления мы основной упор делаем на развитие экономических отношений с дальней дугой. Буквально за пять месяцев этого года мы увеличили товарооборот с КНР на 50 %, если сравнивать с прошлым годом, и вышли на полмиллиарда экспорта белорусской продукции на китайский рынок. Буквально вчера в ходе часового Streamline на китайской электронной платформе удалось реализовать белорусскую продукцию на один миллион юаней. Это примерно 135 тысяч долларов США.
За историю дипломатических отношений товарооборот между Китаем и Беларусью вырос в 62 раза и составляет четыре миллиарда долларов в год. По оценке аналитиков, открытие белорусского павильона на китайских интернет-платформах позволит увеличить эту цифру на 400 миллионов долларов.