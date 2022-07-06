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Праздничная дата и новые возможности. Национальный павильон Беларуси открылся в «Великом камне»

06 июля 2022 07:39
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Новости Беларуси. Беларусь выходит на рынок электронной коммерции Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В индустриальном парке «‎Великий камень» 6 июля состоится церемония открытия Национального павильона Беларуси на известных китайских платформах.  

Праздничная дата и новые возможности. Национальный павильон Беларуси открылся в «Великом камне»-1

Приурочено мероприятие к 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и КНР. И стоит отметить, что это событие фактически дает старт белорусской электронной коммерции на китайском рынке. Помимо торгового функционала данных платформ, китайские пользователи смогут открыть для себя достопримечательности, культуру, традиции и историю Беларуси. Предусмотрена публикация тематических роликов, рассказывающих привлекательные особенности страны для китайской аудитории.  

# Белорусско-китайский индустриальный парк # общество # Фотофакт

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