Праздничная дата и новые возможности. Национальный павильон Беларуси открылся в «Великом камне»

Новости Беларуси. Беларусь выходит на рынок электронной коммерции Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В индустриальном парке «‎Великий камень» 6 июля состоится церемония открытия Национального павильона Беларуси на известных китайских платформах .

Приурочено мероприятие к 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и КНР. И стоит отметить, что это событие фактически дает старт белорусской электронной коммерции на китайском рынке. Помимо торгового функционала данных платформ, китайские пользователи смогут открыть для себя достопримечательности, культуру, традиции и историю Беларуси. Предусмотрена публикация тематических роликов, рассказывающих привлекательные особенности страны для китайской аудитории.