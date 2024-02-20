Прямой эфир

Чистая прибыль резидентов «Великого камня» увеличилась вдвое – Минэкономики

20 февраля 2024 06:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чистая прибыль резидентов «Великого камня» за год увеличилась вдвое. Об итогах 2023 года информирует Министерство экономики. По оценкам специалистов, привлечению отечественных и зарубежных инвесторов способствует небывалый объем льгот и преференций от индустриального парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чистая прибыль резидентов «Великого камня» увеличилась вдвое – Минэкономики-1

Сейчас на его территории реализуют проекты 127 компаний, которые создали представители 14 стран. В прошлом году состав резидентов пополнили 26 новых предприятий, а еще восемь зарегистрированы уже с начала 2024-го. По результатам работы резиденты обеспечили рост ключевых финансово-экономических показателей. Создаются и новые возможности для привлечения инвестиций в парк. Благодаря им в «Великий камень» пришли компании, планирующие создание производств лекарственной продукции, препаратов диагностики, передовых биомедицинских материалов.

# Белорусско-китайский индустриальный парк # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
В МАРТ подвели итоги прошлого года и обозначили задачи на 2024-й
19 февраля 2024 16:59

В МАРТ подвели итоги прошлого года и обозначили задачи на 2024-й

Новую линейку отечественных лыж разработали на предприятии в Телеханах
19 февраля 2024 16:56

Новую линейку отечественных лыж разработали на предприятии в Телеханах

Белорусские перевозчики с февраля могут работать в Кыргызстане без разрешений
19 февраля 2024 16:54

Белорусские перевозчики с февраля могут работать в Кыргызстане без разрешений