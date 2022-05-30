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Руководство «Великого камня» представило инвестиционный потенциал парка в Турции

30 мая 2022 15:03
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Индустриальный парк «Великий камень» представил свой инвестиционный потенциал в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Руководство «Великого камня» представило инвестиционный потенциал парка в Турции-1

Руководство администрации посетило Ассоциацию независимых промышленников и предпринимателей Турции, а также Совет по внешнеэкономическим связям. Состоялись переговоры с потенциальными инвесторами. Договорились об организации онлайн-встреч с турецкими партнерами и запланировали ответный визит в «Великий камень» для ознакомления с его инфраструктурой.  

Больше новостей экономики за 30 мая читайте здесь.  

# Белорусско-китайский индустриальный парк # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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