Руководство «Великого камня» представило инвестиционный потенциал парка в Турции

Индустриальный парк «Великий камень» представил свой инвестиционный потенциал в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство администрации посетило Ассоциацию независимых промышленников и предпринимателей Турции, а также Совет по внешнеэкономическим связям. Состоялись переговоры с потенциальными инвесторами. Договорились об организации онлайн-встреч с турецкими партнерами и запланировали ответный визит в «Великий камень» для ознакомления с его инфраструктурой.