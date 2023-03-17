«Великий камень» рассчитывает привлечь не менее 20 новых резидентов в 2023-м

Новости Беларуси. Не менее 20 предприятий планирует привлечь в 2023 году в число своих резидентов «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На рост активности в администрации индустриального парка рассчитывают после государственного визита Александра Лукашенко в Китай.

Сейчас в проекте, который лидер КНР Си Цзиньпин называет жемчужиной «Шелкового пути», уже более 100 компаний. Совместные белорусско-китайские, европейские и американские предприятия заняты производством лазерного и медицинского оборудования, информационными и биотехнологиями, новыми материалами. Теперь ставка на рост количества высокотехнологичных компаний в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельхозтехники. И, конечно, выход на рынки третьих стран.