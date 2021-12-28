Беларусь по-прежнему поддерживает стартапы. Более половины новых проектов ПВТ стали резидентами в 2021 году

В числе новичков представители разных сфер. От медицинских технологий до создания мобильных приложений. Кстати, пул ПВТ пополнили и четыре центра разработки. Капитализация одного из них в 2021 году превысила 20 миллиардов долларов. Среди новых резидентов и 14 компаний с иностранным капиталом: Австралии, Латвии, США и Швейцарии. По-прежнему заметна тенденция развития и поддержки стартапов: более половины новых проектов зарегистрированы в 2021 году.

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