В «Великом камне» будут выпускать электровелосипеды
Новости Беларуси. Новые возможности индустриального парка «Великий камень». Компания «Синьвэй-Велозавод (МСК)» получила удостоверение нового резидента. В ее планах – реализация проекта по выпуску двухколесного электротранспорта, в том числе для европейского рынка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Помимо расширения производства благодаря новым резидентам «Великий камень» подписал соглашение о сотрудничестве с тремя экономическими зонами Китая – в провинциях Шэньси и Хайнань.
Напомним, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – это экономическая зона, наделенная особыми правами. Здесь зарегистрированы резиденты из 14 стран мира. Приоритетными направлениями для парка являются электроника, телекоммуникации, машиностроение, биотехнологии и фармацевтика.