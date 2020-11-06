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В «Великом камне» будут выпускать электровелосипеды

06 ноября 2020 14:22
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Новости Беларуси. Новые возможности индустриального парка «Великий камень». Компания «Синьвэй-Велозавод (МСК)» получила удостоверение нового резидента. В ее планах – реализация проекта по выпуску двухколесного электротранспорта, в том числе для европейского рынка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В «Великом камне» будут выпускать электровелосипеды-1

Помимо расширения производства благодаря новым резидентам «Великий камень» подписал соглашение о сотрудничестве с тремя экономическими зонами Китая – в провинциях Шэньси и Хайнань.

В «Великом камне» будут выпускать электровелосипеды-4

Напомним, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – это экономическая зона, наделенная особыми правами. Здесь зарегистрированы резиденты из 14 стран мира. Приоритетными направлениями для парка являются электроника, телекоммуникации, машиностроение, биотехнологии и фармацевтика.

# Белорусско-китайский индустриальный парк # Экономика # Фотофакт

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