В «Великом камне» будут выпускать электровелосипеды

Новости Беларуси. Новые возможности индустриального парка «Великий камень». Компания «Синьвэй-Велозавод (МСК)» получила удостоверение нового резидента. В ее планах – реализация проекта по выпуску двухколесного электротранспорта, в том числе для европейского рынка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Помимо расширения производства благодаря новым резидентам «Великий камень» подписал соглашение о сотрудничестве с тремя экономическими зонами Китая – в провинциях Шэньси и Хайнань.