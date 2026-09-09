Новости по тегу #Белорусские писатели

Ежегодно в рамках Дня белорусской письменности проводится Национальная литературная премия. В 2026 году конкурс собрал рекордное количество заявок, особенно много молодых авторов.
Познаем Беларусь и дарим билет в Узденский районный историко-краеведческий музей.
В 2024 году мне было предложено включить истории, собранные мною, в эту книгу. Я стала составителем книги «Нiколi не забудзем». Вторую часть мы назвали «Не забыли и не забудем».
«Все пути и этапы становления мы рассмотрели и ключевую роль института президентства во всей работе отразили», – отметила Ольга Ануфриева.
Глава государства отметил, что на протяжении многих лет экспозиция является долгожданным и значимым событием в сфере литературы.
Официальных титулов у Кондрата Кондратьевича было множество. Но в историю он вошел под другим званием – как главный белорусский сатирик.
Выходец из крестьянской семьи, он пронес любовь к родному краю через всю жизнь: от первых строк до главных произведений.
Прозаик, драматург, общественный деятель создал уникальную художественную летопись своей эпохи, в центре которой всегда был человек с его нравственным выбором, болью, надеждой и любовью к родной земле.
«Галоўны герой гэтай кнігі, калі можна так гаварыць, – гэта Полацк», – рассказал заслуженный деятель культуры Республики Беларусь.
«Когда я издал книгу, всегда стратегически размышлял. Я ее подарил практически всем своим коллегам – депутатам. Предложил, кому было интересно – я им подарил. Подарил и Александру Григорьевичу.».
«Есть сегодня интерес к этой литературе, его продают. Если бы не печатали в 10 тысяч экземпляров, его бы не продавали, то есть он не был бы востребован».
Смольня вошла в историю, как место встречи двух легенд – Купалы и Коласа. До этого писатели знали друг друга только по произведениям.
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