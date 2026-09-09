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Новости по тегу #Белорусские писатели

Студентка БГМУ стала лауреатом Национальной литературной премии – Полина Корнева рассказала о творчестве
09 сентября 2026 08:26

Студентка БГМУ стала лауреатом Национальной литературной премии – Полина Корнева рассказала о творчестве

Колыбель писателей и поэтов. Рассказываем про краеведческий музей в Узде
23 мая 2026 13:30

Колыбель писателей и поэтов. Рассказываем про краеведческий музей в Узде

«Нiколi не забудзем» и «Детская война» – о литературных проектах рассказала Татьяна Дашкевич
07 мая 2026 10:57

«Нiколi не забудзем» и «Детская война» – о литературных проектах рассказала Татьяна Дашкевич

Гран-при национального конкурса «Искусство книги». Пообщались с авторами издания «Время выбрало»
25 марта 2026 09:29

Гран-при национального конкурса «Искусство книги». Пообщались с авторами издания «Время выбрало»

Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки
17 марта 2026 11:07

Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки

Переводчик, академик, фронтовик: 130 лет назад родился народный писатель Беларуси Кондрат Крапива
05 марта 2026 17:18

Переводчик, академик, фронтовик: 130 лет назад родился народный писатель Беларуси Кондрат Крапива

105 лет назад родился народный писатель Иван Мележ. Как на малой родине хранят память классика
07 февраля 2026 17:27

105 лет назад родился народный писатель Иван Мележ. Как на малой родине хранят память классика

105 лет назад родился классик белорусской литературы Иван Шамякин
30 января 2026 10:45

105 лет назад родился классик белорусской литературы Иван Шамякин

Белорусский писатель Наум Гальперович рассказал о своей новой книге «Чырвоны мост»
29 сентября 2025 08:25

Белорусский писатель Наум Гальперович рассказал о своей новой книге «Чырвоны мост»

Вадим Боровик стал лауреатом Национальной литературной премии – поговорили о творчестве и читателях
11 сентября 2025 11:51

Вадим Боровик стал лауреатом Национальной литературной премии – поговорили о творчестве и читателях

Какого белорусского писателя печатают в России на 10 тыс. экземпляров? Денис Езерский назвал имя
08 сентября 2025 16:56

Какого белорусского писателя печатают в России на 10 тыс. экземпляров? Денис Езерский назвал имя

По родным местам Якуба Коласа – чем знаменита усадьба Смольня
04 июня 2025 13:12

По родным местам Якуба Коласа – чем знаменита усадьба Смольня