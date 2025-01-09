В день рождения наливал Лынькову штрафную. Внучка Коласа рассказала малоизвестные факты о знаменитом дедушке

Практически в центре Минска, недалеко от Академии наук, «спрятался» от городской суеты Государственный литературный мемориальный музей Якуба Коласа. Двухэтажный особняк в окружении величественных сосен, дубов и роскошного яблоневого сада. Место с особой энергетикой.

Мария Мицкевич, внучка Якуба Коласа:

Это столовая, в которой мы часто собирались. Правда, стояла она на первом этаже. Собиралась семья, приходили гости-писатели к Якубу Коласу. Даже есть снимки за этим столом, его день рождения. Это та посуда, которая была у нас в доме, мы ее хорошо помним. Эта крюшонница – подарок Янки Мавра...

Второго дедушки Марии Михайловны, по материнской линии. Познакомились писатели еще в далеком 1906 году, на первом нелегальном учительском съезде. После этого, мы знаем, что Колас попал в тюрьму. А Мавру и остальным учителям было запрещено преподавать в школе. Писатели и потом поддерживали отношения, переписывались и даже породнились.

Зайдем в кабинет Якуба Коласа, святыню.

Здесь Якуб Колас проводил основную часть времени, когда был дома. А это его личная библиотека. К сожалению, не полная. Все, что было собрано до войны, сгорело. А это его письменный стол, с документами и любимыми вещами.

Мария Мицкевич:

Он больше любил писать обычным пером. Когда перо испишется, его в большой кубочек выкидывал. И поэтому есть интересная история, когда у него был день рождения. Все пришли гости, опоздал Михась Лыньков. И сказали: надо ему штрафную. Схватили этот кубок, налили туда, он выпил, а потом раз – в зубах застряло перо. Все стали смеяться и сказали – ну, пісьменніку и перо в зубы.