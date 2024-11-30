30 ноября исполняется 125 лет со дня рождения народного писателя Беларуси Михаила Лынькова

Прозаик, критик, литературовед. 125 лет со дня рождения народного писателя Беларуси Михаила Лынькова отмечается 30 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выдающимся произведением народного писателя, стал роман-эпопея «Незабываемые дни», которое он посвятил белорусским партизанам и подпольщикам, участникам Великой Отечественной войны. Настоящую народную любовь Лынькову принесли издания для детей. «Миколка-паровоз» и «Янка-парашутист» – эти еще довоенные повести Лынькова были настольными книгами не одного поколения. Сегодня с рукописями, архивами и личными вещами народного писателя можно ознакомиться в музеях и архивных фондах.

Ульяна Михович, младший научный сотрудник научно-осветительского отдела Государственного музея истории белорусской литературы:

У фондах Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры знаходзіцца каля 100 прадметаў, звязаных з Міхасём Лыньковым. Большая частка з іх была перададзена ў фонды музея в 87 годзе яго ўдавою Соф'яй Захараўнай. Яна прынесла да нас вельмі цікавыя мемарыяльныя прадметы. Гэта, напрыклад, кашуля пісьменніка, якую ён набыў, калі ездзіў падарожжа ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Але найбольш цікавыя для нас, як для музея літаратуры, гэта нейкія рукапісы пісьменніка, яго твораў, абавязкова гэта нейкія кнігі з аўтографамі. Усё гэта ў нас ёсць у фондах. І дзякуючы ім мы ўжо можам пісаць і артыкулы ў часопісы. І калі до нас прыходзяць наведвальнікі дзякуючы вось менавіта гэтым матэрыялам мы знаёмім іх з пісьменнікам.