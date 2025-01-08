Приятное напоминание о детстве. Внучка Ивана Шамякина показала коллекцию из 900 новогодних открыток

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Эпоха на ладони. Ностальгический привет из зим ХХ века. Давно ли вы подписывали открытки? Да, в наш век это занятие не совсем популярное. Проще ведь отправить поздравление в мессенджере. Хотя для целого поколения эти разноцветные карточки – напоминание о детстве.

Славяна Шамякина, коллекционер открыток:

Я начала интересоваться новогодними праздниками и открытками еще в детстве. У меня Новый год всегда был любимым праздником. Возможно потому что у него самая богатая атрибутика. Новогодние открытки, я думаю, что это не только на мой взгляд, но и объективно, они самые разнообразные и красиво оформленные. Если сравнить с другими видами открыток, например, поздравление с днем рождения, с 8 Марта, они довольно однообразные, на мой взгляд. В то время как у новогодних открыток большое разнообразие образов, сюжетов.

Славяна Шамякина – внучка знаменитого белорусского писателя Ивана Шамякина. Красочные новогодние открытки она собирает уже 37 лет, в ее коллекции их около 900. И это не предел. Женщина не перестает восхищаться тем, сколько в них красоты, доброты и позитива.