Белорусский Достоевский! Как жил писатель Кузьма Чорный – тур по малой родине классика

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Тур-бестселлер! Приготовили подарок для поклонников белорусской литературы. Отправляемся в Тимковичи – на малую родину Кузьмы Чорного. Место силы, которое стало родником вдохновения. Неспроста здесь есть замечательный музей в честь писателя. В четырех залах можно открыть для себя разные грани гения.

Елена Горелик, заведующая филиалом «Литературный музей Кузьмы Чорного»:

У вучняў і настаўнікаў Цімкавіцкай школы ўзнікла думка захоўваць спадчыну свайго славутага земляка. Яны пачалі збіраць экспанаты, звязаліся з сёстрамі пісьменніка, з яго дачкой, з іншымі беларускімі пісьменнікамі, звярталіся ў музеі і ўтварылі музейны пакой у школе. Але з цягам часу экспанатаў станавілася ўсе больш і больш, таму было вырашана пабудаваць асобны будынак. Сіламі вучняў і настаўнікаў школы, а таксама іх бацькоў на суботніках, зарабіўшы гроша на палетках калгаса, збіраючы макулатуру і металалом, быў пабудаваны наш будынак. Музей быў адкрыты ўрачыста ў 1964 годзе.