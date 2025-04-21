Аграрии Минской области наращивают темпы по севу сахарной свёклы

Аграрии Минской области наращивают темпы по севу сахарной свеклы. Уже освоили свыше 20 тысяч гектаров. Это половина от плана. Некоторые хозяйства перешли на поля с кукурузой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В том числе и в сельхозпредприятии «Туча» Клецкого района. Под царицу полей здесь отвели 600 гектаров. Ставку сделали на отечественные гибриды, а чтобы кукуруза выросла витаминной и сочной, соблюдают простую технологию: подкормка, внесение минеральных и органических удобрений, контроль качества сева.

Артем Кулик, главный агроном сельхозпредприятия «Туча»:

Нам доведены сроки до 10 мая. Будем стараться выполнить эти указания. Главное, чтобы нам погодные условия помогли, ну и, соответственно, техника. А в этом году мы еще приобрели новую сеялку. Надеемся, что она нам поможет. У нас была шестирядная, сейчас купили восьмирядную сеялку. Все сеялки у нас практически белорусского производства.

Также в хозяйстве «Туча» приступили к посадке картофеля. Под второй хлеб отвели 110 гектаров. Большую часть площадей уже освоили. Кстати, здесь отдают предпочтение сорту «манифест».