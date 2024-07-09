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Источник – люди и исторические факты. В чём секрет популярности книг Алеси Кузнецовой?

09 июля 2024 12:17
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Чтение – лучшее учение. Книга – это самолет, поезд, дорога, отдых и дом. Как создавать книги как горячие пирожки?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алеся Кузнецова, писатель, член Союза писателей Беларуси, музыкальный продюсер, режиссер, концертный директор арт-группы «Беларусы».

Юрий Царев, ведущий:
Книги в бумажном формате – это, действительно, особое удовольствие. Особое удовольствие, что ваши книги находят признание не только у белорусского читателя, но даже в российских конкурсах участвуют.

Источник – люди и исторические факты. В чём секрет популярности книг Алеси Кузнецовой?-1

Алеся Кузнецова, писатель, член Союза писателей Беларуси, музыкальный продюсер, режиссер, концертный директор арт-группы «Беларусы»:
Вообще, на самом деле, все началось с российских конкурсов, российских читателей. Потому что мне как новому автору, состоявшемуся в профессии продюсер, концертный директор, было очень сложно признаться, что я пишу, поэтому я начала с России. Книги прямо залетели, стали популярными, мне стали писать очень много читательниц и даже читателей. Я поняла, что пора рассказать об этом у себя на Родине.

Подробности в видео.

# Белорусские писатели # общество # Юрий Царёв # Александр Стасевич # Юлия Самусенко # Алеся Кузнецова

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