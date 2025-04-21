Отец командовал артбатареей, мать была в партизанах в тылу противника! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Одной из таких поделился наш телезритель Горлатов Александр Михайлович. Уважаемая редакция! Очень тронут Вашим проектом сбора летописи личных семейных историй о подвигах в годы Великой Отечественной войны. Я Горлатов Александр Михайлович, полковник в отставке, ветеран военной службы. Мои отец и мать принимали участие в ВОВ и награждены орденами и медалями.

Отец, Горлатов Михаил Васильевич, 1918 года рождения, 22 июня 1941 года будучи красноармейцем встретил врага в Бресте. В тот день его часть находилась за городом в летних лагерях. Это были ежегодные мероприятия, которые проводились с артиллеристами. Мой отец был наводчиком, причем очень профессионально подготовленным, поскольку после окончания финансово-экономического техникума и призыва в армию быстро освоил математические расчеты, умел пользоваться пятизначными таблицами Брадиса, стрелял точно и был замечен. На рассвете 22 июня 1941 года их лагерь начали обстреливать, но артиллеристы не растерялись, развернули на врага орудия. Но беда: снарядов в наличии по 3 штуки на ствол – они подвозились ежедневно из расчета расхода в учебных целях. Но и этих снарядов хватило, чтобы нанести урон противнику и не дать быстро захватить позиции. После этого командованием было принято решение снять с орудий замки и утопить их в реке. Личный состав был разбит на команды и поставлена задача пробираться на восток к своим. В наличии было только стрелковое оружие. Ориентироваться по карте артиллеристы могли, да и компас был в наличии. Шли вдоль дороги Брест – Минск, но держались ближе к опушке леса. На дороге попадались разбитые автомобили. Но однажды попалась целая полуторка. Среди группы был водитель, который быстро все проверил: машина вроде исправная, но кончился бензин. Было принято решение отправить двоих назад, примерно в километре была разбитая машина и в ней бензин был, это было по ходу проверено. Канистру бензина успешно принесли и вот тут появился шанс опередить немцев и добраться до своих. Так и произошло. Дальше была сборная артиллерийская часть, бои. Но грамотных обученных командиров не хватало, и отца отправили на офицерские курсы в артиллерийское училище. Курсы ускоренные и снова на фронт. Дошел отец до Кенигсберга уже в звании старшего лейтенанта. Многих боевых товарищей потерял, поэтому и не любил рассказывать про ужасы войны. Но один эпизод я опишу.

В 1944 году батарея под командованием отца находилась на позициях и готовилась к выполнению задачи по огневой поддержке действий наших войск. Две трети снарядов были разгружены из машины и разнесены по орудиям. Неожиданно раздался звук выстрела и в 50 метрах от позиций взорвался снаряд. Стрелял немецкий танк, выкатившийся на другом конце поля из леса. А следом за ним выкатилось еще два танка. Первым же ответным выстрелом первый танк был подбит. Но второй танк успел выстрелить и попал в «Студебеккер». А с учетом своих снарядов от машины почти ничего не осталось. В машине никого не было, но легкие ранения получили два красноармейца. Отец был над орудием и второй танк также был поражен. Третий танк срочно откатился в лес и в него попасть не удалось. О произошедшем бое было немедленно сообщено по команде. По сведениям разведки, в этом лесу оказались не только танки, но и другая техника с пехотой. Идти в лоб на орудия они не рискнули, а вот по команде наша артиллерия их накрыла и враг был уничтожен. За этот бой отца наградили орденом Красной Звезды. А вообще у отца их два.

После окончания войны воинскую часть в которой служил отец, перевели в Минск и он продолжил службу в артиллерийском полку в/ч 28212, 120-й дивизии. В течение пяти лет отец занимал первые места на соревнованиях по артиллерийской стрельбе как в Краснознаменном Белорусском военном округе, так и на общесоюзных соревнованиях. Я сохраняю многочисленные грамоты о завоеванных победах, а также именные часы с гравировками от командования. Об отце были написаны статьи как в газете «Во славу Родине», так и в «Красной Звезде». Мой отец навечно зачислен почетным солдатом в списки вышеуказанной части и в одном из спальных помещений установлена кровать с прикроватной тумбочкой и фотографией отца. Сейчас эта часть после оргштатных мероприятий вошла в объединенную артиллерийскую группу 120-й бригады в Уручье. В 1968 году в звании подполковник отец был уволен в запас.

Мать, Горлатова Мария Тихоновна (девичья фамилия Степаненко), родилась 23 января 1926 года в деревне Красное Оршанского района Витебской области, белоруска. Училась в Осинторфской средней школе, затем в ФЗУ. В апреле 1942 года была направлена на учебу в Москву, в спецшколу № 3 по подготовке радистов, которую закончила в феврале 1943 года и была направлена в распоряжение центрального штаба партизанского движения, откуда после дополнительной подготовки была заброшена в тыл противника в Лиозненскую партизанскую бригаду Петра Ивановича Кириллова. Переправка через линию фронта была осуществлена в ночное время на самолете По-2 в плетеной корзине, закрепленной на крыле. В этой же корзине была перевезена радиостанция «Север», антенна и несколько комплектов батарей. В этой бригаде она работала в должности радистки с 1 мая 1943 года по июль 1944 года до соединения с частями Красной армии. В ходе боевых действий бригада скрытно часто меняла места своей дислокации уходя из-под ударов карателей. Но в июне 1943 года при проведении фашистами большой карательной операции «Дождь на Троицу» выйти из кольца окружения без потерь не удалось.

Отряды получили команду просачиваться по разным направлениям, по возможности не вступая в бой. Радиостанцию было принято решение спрятать в дупле на дереве. Штаб бригады вместе с комбригом зашли в болото и легли под воду. Дышали через стебли камыша. Мать лежала в трех метрах от комбрига. Под водой периодически были слышны отдаленные выстрелы… Немцы посылали полицаев заходить в болото и тыкать палками, но болото большое и к счастью в этом месте на них никто не наткнулся. За участие в партизанском движении и обеспечение бесперебойной связи моя мать награждена орденом Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени, медалью «За победу над Германией». В июле 1945 года моя мать поступила на службу в органы МГБ, получила офицерское воинское звание.