Презентация книги писателя Владимира Гавриловича прошла в БГПУ

Страницы, пронизанные любовью к Родине. Презентация книги Владимира Гавриловича «Беларусь – страна единства» состоялась в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческая встреча с прозаиком, публицистом, драматургом, а еще и депутатом Палаты представителей стала частью открытого диалога с будущими педагогами и преподавателями, посвященного 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков и Дню народного единства. Именно эта тематика и преобладает в творчестве автора, который возглавляет Гомельское отделение «Союза писателей Беларуси». Владимир Гаврилович не раз становился лауреатом республиканских и международных литературных премий и конкурсов, написав 37 книг. И все они о главном.

Владимир Гаврилович, депутат Палаты представителей Национального собрания, председатель Гомельского областного отделения «Союза писателей Беларуси»:

Пра нашу з вамі гісторыю, пра тое, якія мы з вамі есць. Ці любім мы Беларусь і гатовы за яе аддаць, як нашы прадзеды, апошняе свае дыханне. Пайсці на подзвіг, каб наша краіна засталася такой, якой мы ведаем яе сёння.

Местом встречи не случайно выбрали БГПУ имени Максима Танка. Вуз – признанная школа передового опыта, где сохраняются и продолжаются лучшие традиции педагогической науки. Будущим учителям как никому важно понимать современные тенденции развития общества. Ведь именно им предстоит воспитывать настоящих патриотов нашей страны.