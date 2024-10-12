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Презентация книги писателя Владимира Гавриловича прошла в БГПУ

12 октября 2024 10:08
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Страницы, пронизанные любовью к Родине.  Презентация книги Владимира Гавриловича «Беларусь – страна единства» состоялась в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Презентация книги писателя Владимира Гавриловича прошла в БГПУ-2

Творческая встреча с прозаиком, публицистом, драматургом, а еще и депутатом Палаты представителей стала частью открытого диалога с будущими педагогами и преподавателями, посвященного 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков и Дню народного единства. 

Именно эта тематика и преобладает в творчестве автора, который возглавляет Гомельское отделение «Союза писателей Беларуси». Владимир Гаврилович не раз становился лауреатом республиканских и международных литературных премий и конкурсов, написав 37 книг. И все они о главном.

Презентация книги писателя Владимира Гавриловича прошла в БГПУ-4

Владимир Гаврилович, депутат Палаты представителей Национального собрания, председатель Гомельского областного отделения «Союза писателей Беларуси»:
Пра нашу з вамі гісторыю, пра тое, якія мы з вамі есць. Ці любім мы Беларусь і гатовы за яе аддаць, як нашы прадзеды, апошняе свае дыханне. Пайсці на подзвіг, каб наша краіна засталася такой, якой мы ведаем яе сёння.

Презентация книги писателя Владимира Гавриловича прошла в БГПУ-6

Местом встречи не случайно выбрали БГПУ имени Максима Танка. Вуз – признанная школа передового опыта, где сохраняются и продолжаются лучшие традиции педагогической науки. Будущим учителям как никому важно понимать современные тенденции развития общества. Ведь именно им предстоит воспитывать настоящих патриотов нашей страны.

Презентация книги писателя Владимира Гавриловича прошла в БГПУ-8

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Встреча-презентация является логическим продолжением тех мероприятий, отсчет которым был дан 17 сентября, в День народного единства. Мы проводим это мероприятие непосредственно в Белорусском педагогическом университете имени Максима Танка, ведущем педагогическом вузе нашей страны, который за время существования выпустил из этих стен более 100 тысяч педагогов в различные исторические периоды. И сегодня это сильнейший вуз с сильнейшей подготовкой. 

И нам приятно, работая здесь, фактически рядом, в Палате представителей, что выпускники вуза работают и в парламенте, в числе которых белорусский прозаик Гаврилович Владимир Николаевич, презентацию книг, которого мы сегодня проводим. 

Игорь Сергеенко также подчеркнул знаменательность того, что встреча прошла в преддверии Дня работника культуры и поздравил всех, кто завтра отметит профессиональный праздник.

# Белорусские писатели

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