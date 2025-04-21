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С начала года в Минской области принято 370 решений о назначении досрочного семейного капитала

21 апреля 2025 13:55
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Для каждого белоруса семья всегда на первом месте. И в нашей стране к этим ценностям относятся с особой заботой. Основной задачей государственной политики является не только повышение рождаемости, но и поддержка и помощь многодетным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Минской области с начала года принято 370 решений о назначении досрочного семейного капитала многодетным семьям. Более 85 % пошло на жилье.

С начала года в Минской области принято 370 решений о назначении досрочного семейного капитала-2

Посадить дерево, построить дом и вырастить детей. Более 20 лет назад нити судьбы сплели жизни Яны и Марата. Познакомились еще будучи студентами. А сегодня это крепкая семья полна любви и поддержки, а дом наполнен детским смехом. Супруги и не думали, что станут многодетными родителями. Так распределилась судьба.

С начала года в Минской области принято 370 решений о назначении досрочного семейного капитала-4

Яна Дорина:
Старшей нашей 19 лет, Полина. Далее у нас Александра, 9-й класс, учится в Клецке, в гимназии-школе. Татьяна, 7-й класс. Ну и самая маленькая у нас – 2,8, ходим уже в детский сад.

С начала года в Минской области принято 370 решений о назначении досрочного семейного капитала-6

Быть многодетными родителями – труд нелегкий, но он приносит множество радостей и счастливых моментов. Каждому ребенку уделяют внимание и заботу. И в семье Дориных это чувствуется. А существенно поддерживает государство. Благодаря льготному кредитованию супруги построили дом, в котором у каждого есть свой уголок.

Подробнее в видеоматериале.

# Многодетные семьи в Беларуси

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