С начала года в Минской области принято 370 решений о назначении досрочного семейного капитала

Для каждого белоруса семья всегда на первом месте. И в нашей стране к этим ценностям относятся с особой заботой. Основной задачей государственной политики является не только повышение рождаемости, но и поддержка и помощь многодетным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Минской области с начала года принято 370 решений о назначении досрочного семейного капитала многодетным семьям. Более 85 % пошло на жилье.