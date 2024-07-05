Литературные новинки от белорусских авторов представили в Минске

Издательские дома Беларуси делают все возможное, чтобы заинтересовать юное поколение. Современные книги наполняют мини-играми, квестами, QR-кодами. Темы дети выбирают сами и обсуждают их на встречах с писателями.

Влада Соболева, писательница:

Мы сделали два разных проекта. Первым из них стал фантастический детектив для подростков – «Минская мистика». С одной стороны, это история о фэнтези-жизни внутри Минска, с другой стороны, это путешествие по моему любимому городу. Вторым проектом стал сборник пьес «Аватары театра». Собраны пьесы для детей примерно 12-16 лет. Минимум одна из этих пьес написана при общении тесном с подростками, то есть мы получили возможность в рамках лаборатории театральной поработать вместе.

Произведения для детей и молодежи остаются приоритетом. Именно эта ниша открыта для творчества начинающих авторов. Заявить о своем таланте может каждый, а государство готово поддерживать инициативу.