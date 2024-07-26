Реальная минская школа – белорусский писатель написал книгу с дочерью-подростком
Книги – это не просто бумажные листы, залитые чернилами, это целые вселенные, открывающие перед читателем различные эпохи, культуры, идеи и истории. Сегодня принято считать, что книги уходят в прошлое. О том, как изменились читательские привычки в цифровую эпоху, что пишут современные авторы и предлагают издательства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Дмитрий Николаев, детский писатель, член Союза писателей Беларуси:
Самое главное, чтобы детям было интересно, даже касается, допустим, подростков. Для подростков сейчас очень мало книг, потому что говорят, что подростки не хотят читать, сидят в интернете. Если книга интересная цепляет подростка, то он будет ее читать.
Дмитрий Николаев:
У меня вышла эта книга, буквально на днях, месяц назад. Я недавно рассказывал про эту книгу в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь о том, что она уникальна тем, что мы ее писали с дочкой. Здесь реальные персонажи, реальная минская школа, все фамилии практически идентичные, даже имя, отчество классной осталось. Там все в реальности, как есть в жизни, то есть про 9-й, 8-й класс – их подколки, всякие розыгрыши, отношения. Как они делят подруг между собой, деньги в школе воруют, потом находят, подкладывают. Она – то, что именно происходит сейчас. Очень даже взрослым полезно почитать, посмотреть со стороны, что дети чувствуют. Потому что эта книга правдивая просто, поэтому здесь практически выдуманного, может быть, процентов пять только всего лишь.
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