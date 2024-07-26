Реальная минская школа – белорусский писатель написал книгу с дочерью-подростком

Дмитрий Николаев:

У меня вышла эта книга, буквально на днях, месяц назад. Я недавно рассказывал про эту книгу в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь о том, что она уникальна тем, что мы ее писали с дочкой. Здесь реальные персонажи, реальная минская школа, все фамилии практически идентичные, даже имя, отчество классной осталось. Там все в реальности, как есть в жизни, то есть про 9-й, 8-й класс – их подколки, всякие розыгрыши, отношения. Как они делят подруг между собой, деньги в школе воруют, потом находят, подкладывают. Она – то, что именно происходит сейчас. Очень даже взрослым полезно почитать, посмотреть со стороны, что дети чувствуют. Потому что эта книга правдивая просто, поэтому здесь практически выдуманного, может быть, процентов пять только всего лишь.

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