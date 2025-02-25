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«Свет за горами». Писатель Алеся Кузнецова рассказала, как пришла идея для нового романа

25 февраля 2025 14:38
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Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – член Союза писателей Алеся Кузнецова.

Юлия Самусенко, ведущая:
«Свет за горами». Расскажите, для тех, кто не в курсе, о чем эта книга. Как пришла идея создать именно этот роман? 

«Свет за горами». Писатель Алеся Кузнецова рассказала, как пришла идея для нового романа-2

Алеся Кузнецова, писатель, продюсер, режиссер:
Этот роман возник очень гармонично из предыдущих двух. Самый первый роман, «Когда трещит лед», стал бестселлером, он уже изданный в Беларуси и в России. На прошлой неделе книга стала доступна к покупкам в русских магазинах Европы и Канады, то есть она уже пошла путешествовать по миру, не только по Беларуси и по России. Мне начали писать читатели и спрашивать: «А вот там были герои, и хотелось бы узнать их историю». Я тут же перешла ко второму роману «Русский Пасодобль». Одна из героинь первой книги нашла свое счастье, свою любовь и свое новое место в жизни.

А закончив эту книгу, я очень гармонично перешла к книге «Свет за горами», потому что эта история буквально вытекает из предыдущей, потому что в первых была заявка на отшельника, молодого столичного хирурга, который запретил себе в праве продолжить свою профессиональную деятельность. По определенному ряду причин он считал себя виноватым в каких-то событиях, и, несмотря на то, что общество его оправдало, он сам себя обвинил и стал отшельником, уехал в тайгу, на таинственное озеро. И туда же, в эти края, забрасывает судьба нашу героиню. Не в самый легкий период ее жизни.

«Свет за горами». Писатель Алеся Кузнецова рассказала, как пришла идея для нового романа-4

Александр Стасевич, ведущий:
Получается, можем читать как отдельную книгу?

Алеся Кузнецова:
Абсолютно правильно вы сказали, каждый мой роман можно читать как отдельную книгу. Но читатели, которые читают всю серию, отмечают, что очень приятно встречать какие-то пасхалочки, флешбеки, знакомых героев или читать о том, что случилось в жизни героев после той книги, которую они закончили.

Подробности смотрите в видео.

# Книги # Белорусские писатели # Алеся Кузнецова # Александр Стасевич # Юлия Самусенко

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