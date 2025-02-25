«Свет за горами». Писатель Алеся Кузнецова рассказала, как пришла идея для нового романа

Алеся Кузнецова, писатель, продюсер, режиссер:

Этот роман возник очень гармонично из предыдущих двух. Самый первый роман, «Когда трещит лед», стал бестселлером, он уже изданный в Беларуси и в России. На прошлой неделе книга стала доступна к покупкам в русских магазинах Европы и Канады, то есть она уже пошла путешествовать по миру, не только по Беларуси и по России. Мне начали писать читатели и спрашивать: «А вот там были герои, и хотелось бы узнать их историю». Я тут же перешла ко второму роману «Русский Пасодобль». Одна из героинь первой книги нашла свое счастье, свою любовь и свое новое место в жизни.

А закончив эту книгу, я очень гармонично перешла к книге «Свет за горами», потому что эта история буквально вытекает из предыдущей, потому что в первых была заявка на отшельника, молодого столичного хирурга, который запретил себе в праве продолжить свою профессиональную деятельность. По определенному ряду причин он считал себя виноватым в каких-то событиях, и, несмотря на то, что общество его оправдало, он сам себя обвинил и стал отшельником, уехал в тайгу, на таинственное озеро. И туда же, в эти края, забрасывает судьба нашу героиню. Не в самый легкий период ее жизни.